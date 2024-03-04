Церковный праздник 4 марта: что запрещено делать и почему нужно вспомнить свои сны

4 марта церковь по новому календарю чтит память Герасима Иорданского.
Что можно и нельзя делать, кого поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Герасим Иорданский родился в богатой семье, но отказался от денег и обычной жизни. Он отправился в пустыни, где потом жил много лет. А после этого Герасим основал монастырь, находившийся у реки Иордан.
По народным традициям, в этот день следует вспомнить свой сон. Он может оказаться пророческим и стать реальностью уже через 12 дней.
Наши предки встречали грачей - главных предвестников весны. Также в этот день нужно очистить пространство вокруг, чтобы все зло ушло прочь.
День ангела сегодня празднуют: Иаков, Павел, Егор, Даниил, Григорий, Георгий, Вячеслав, Василий, Александр, Акакий, Юлиана, Ульяна.
"Святой Герасим, молитвами твоими сподоби нас благодатью Божией, чтобы мы, как и ты, смогли отдать свое сердце Христу и посвятить свою жизнь служению Богу. Учи нас духовному подвижничеству, воздержанию и терпению, чтобы мы обрели спасение нашей души. Пусть твои молитвы с нами, чтобы мы всегда были под защитой Божьих сил и божественного благословения. Аминь».
Напомним, что недавно мы уже рассказывали, когда начнется Пасхальный пост в 2024 году.
Кроме этого, ранее стало известно, когда Прощеное воскресенье в 2024 году и почему нужно просить прощения.