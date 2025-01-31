Церковне свято 31 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Іоан та Кир були ранньохристиянськими святими мучениками, які проживали в Олександрії в період правління єретика Діоклетіана. Кир був лікарем; зі співчуття до людей він не брав оплати за роботу, лише закликав людей не грішити.

За якийсь час Кир вступив до Арабійського монастиря, де отримав дар зцілювати різноманітні недуги молитвами. Згодом до святого доєднався Іоан.

Іоан до зустрічі з Киром був воїном, проте прийняв святе хрещення. Оскільки в той період країною керував язичник, здійснювалися гоніння християн.

Одного разу Кир та Іоан дізналися про ув'язнення християнки Афанасії та її дочок Феодотії, Феоктисти і Євдоксії, тож вирушили до в'язниці, щоб підтримати праведниць. Однак імператор віддав наказ стратити всіх. Тіла святих забрали християни та поховали в церкві святого Марка.

У V столітті мощі святих Кира та Іоана були перенесені на місце старого язичницького культу в Менуфісі. За переказами, біля мощей відбулося багато зцілень та див, а церква святих Кира та Іоана стала місцем паломництва.

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Микита Печерський, якого вшановують цього дня, народився в Києві в XI столітті. В юнацтві Микита став ченцем Києво-Печерської лаври, де обрав шлях затворництва.

Одного разу парубку з'явився гість, осяяний світлом, тож Микита подумав, що його відвідав ангел. Незнайомець переконав самітника в тому, що Микита може залишити молитву, адже достатньо досвідчений, щоб вчити інших мудрості з церковних книг.

Микита почав цитувати напам'ять Старий Заповіт, але відкинув Євангеліє. Це змусило насторожитися інших ченців, вони оточили Микиту і почали молитися. Виявилося, що гість був не ангелом, а бісом, який, почувши молитви, втік.

Микита прийшов до тями, але йому довелося знову навчатися читати. Після цього чернець відмовився від самітництва, продовжив життя у молитвах, а згодом став єпископом Новгорода.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні вдень іній - снігу сьогодні не буде

Сьогодні піч погано топиться, а дрова не хочуть горіти - буде потепління

Вогонь в печі горить яскравим, майже білим полум'ям - весна буде ранньою

Сьогодні ворони кричать - до хуртовини

31 січня ніч ясна - наступного дня буде сонячна погода

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до переконань пращурів, щоб не втрапити в халепу, сьогодні не можна:

розпочинати серйозну фізичну роботу

виходити з оселі без потреби

працювати з гострими предметами

відмовляти у допомозі

сваритися та брехати

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 31 січня день ангела святкують власники таких імен: Микита, Ілля, Іван, Віктор.

До того ж за старим календарем сьогодні іменини відзначають: Михайло, Афанасій, Ксенія, Володимир, Іларіон, Вольдемар, Дмитро, Омелян, Євген, Кирило, Микола, Оксана, Максим, Олександр, Сергій, Еміль, Марія.