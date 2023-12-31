Церковне свято 31 грудня: що категорично не можна сьогодні робити, щоб не втратити своє щастя

31 грудня церква за новим календарем вшановує пам'ять преподобної Меланії Римлянки та святкує Щедрий вечір. За старим календарем відзначали день святителя Модеста.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Меланія народилася наприкінці IV століття у Римі. Її батьки були знатними та шанованими християнами, які бачили у донці спадкоємицю роду. Меланію видали заміж за Пініана проти її волі. Вона просила чоловіка зберегти її непорочність, але він захотів мати дітей. Невдовзі у подружжя народилася донька, а потім - син, який після хрещення відійшов до Господа, а потім померла і донька. Тоді пара вирішила жити у непорочності.
Подружжя почало відвідувати хворих, приймати подорожніх, допомагати бідним, старцям і монастирям. За їхні кошти збудували багато храмів і лікарень.
Потім Меланія поселилась на горі Єлеонській у самотній келії, лише зрідка зустрічаючись зі своїм чоловіком. З часом біля її келії виник жіночий монастир. Згодом Меланія збудувала на горі Вознесіння Христового чоловічий монастир. Молитви святої сотворили багато див. А свою смерть Меланія передбачила сама.
У народі в цей день відзначали Щедрий вечір - завершальний період першої половини святок. Господині готували пишний бенкет. На відміну від першого Святвечора, на Щедрий страви мають бути м'ясними. Тож готували свинину, м'ясні запіканки, запікали індичку, солодощі прикрашали медом і горіхами. Традиційно ходили в гості одне до одного й щедрували.
День ангела сьогодні святкують: Меланія, Петро, Мартиніана, Мартина та Теофіл.
"Господи, захисти худібку мою від звіра, а мене грішного (ім’я) від віри поганої та від безвір’я - на росах, на водах та на тяжких переходах. Дякуємо Богові Святому, що поміг нам дочекатися у мирі і спокої цих Божих свят. Та поможи, Боже, їх у радості відправити і від цих за рік других дочекатись". Амінь.
Після молитви господар має взяти в руки миску з кутею з полотном та свічкою і передати її господині, кажучи:
"Ми всі, з усього щирого серця і з Божої волі, кличемо праведні і грішні душі на святу вечерю, даємо їм усе, що маємо - щоб вони на тім світі вечеряли, як ми тут. Ми дбаємо і за ті померлі душі, що на світі погибли і порятунку не мали.
Нехай Бог прийме для них цю нашу вечерю. Я їх стільки запрошую і закликаю на цю тайну вечерю, скільки у цім полотні є дірочок та скільки зернин у солодкій куті Божій". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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