Церковне свято 31 грудня: що категорично не можна сьогодні робити, щоб не втратити своє щастя

Історія свята

Меланія народилася наприкінці IV століття у Римі. Її батьки були знатними та шанованими християнами, які бачили у донці спадкоємицю роду. Меланію видали заміж за Пініана проти її волі. Вона просила чоловіка зберегти її непорочність, але він захотів мати дітей. Невдовзі у подружжя народилася донька, а потім - син, який після хрещення відійшов до Господа, а потім померла і донька. Тоді пара вирішила жити у непорочності.

Подружжя почало відвідувати хворих, приймати подорожніх, допомагати бідним, старцям і монастирям. За їхні кошти збудували багато храмів і лікарень.

Потім Меланія поселилась на горі Єлеонській у самотній келії, лише зрідка зустрічаючись зі своїм чоловіком. З часом біля її келії виник жіночий монастир. Згодом Меланія збудувала на горі Вознесіння Христового чоловічий монастир. Молитви святої сотворили багато див. А свою смерть Меланія передбачила сама.

У народі в цей день відзначали Щедрий вечір - завершальний період першої половини святок. Господині готували пишний бенкет. На відміну від першого Святвечора, на Щедрий страви мають бути м'ясними. Тож готували свинину, м'ясні запіканки, запікали індичку, солодощі прикрашали медом і горіхами. Традиційно ходили в гості одне до одного й щедрували.

Прикмети дня

якщо є сильний туман - у Новому році на вас чекає щастя, а урожай буде багатим

сильна хуртовина - буде щедрий урожай горіхів

зоряне небо - будуть гриби та ягоди

відлига віщує дощове літо

якщо на Маланки місяць-молодик, то навесні ріки з берегів не вийдуть

сонце високо стоїть - буде хороший урожай садовини

Що сьогодні не можна робити

позичати гроші навіть найближчим людям, бо залишитесь у боргах

лаятися, сваритися і лихословити, адже на Щедрий вечір у сім'ї має панувати спокійна атмосфера

сідати за святковий стіл у брудному чи старому одязі, бо буде "нечиста" доля

ображатись на когось, до цього дня треба обов'язково помиритись

виносити сміття, бо разом із ним викинете своє щастя

День ангела сьогодні святкують: Меланія, Петро, Мартиніана, Мартина та Теофіл.

Молитва на Щедрий вечір

"Господи, захисти худібку мою від звіра, а мене грішного (ім’я) від віри поганої та від безвір’я - на росах, на водах та на тяжких переходах. Дякуємо Богові Святому, що поміг нам дочекатися у мирі і спокої цих Божих свят. Та поможи, Боже, їх у радості відправити і від цих за рік других дочекатись". Амінь.

Після молитви господар має взяти в руки миску з кутею з полотном та свічкою і передати її господині, кажучи:

"Ми всі, з усього щирого серця і з Божої волі, кличемо праведні і грішні душі на святу вечерю, даємо їм усе, що маємо - щоб вони на тім світі вечеряли, як ми тут. Ми дбаємо і за ті померлі душі, що на світі погибли і порятунку не мали.

Нехай Бог прийме для них цю нашу вечерю. Я їх стільки запрошую і закликаю на цю тайну вечерю, скільки у цім полотні є дірочок та скільки зернин у солодкій куті Божій". Амінь.