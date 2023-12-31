Церковный праздник 31 декабря: что категорически нельзя сегодня делать, чтобы не потерять свое счастье

История праздника

Мелания родилась в конце IV века в Риме. Ее родители были знатными и уважаемыми христианами, которые видели в дочери наследницу рода. Меланию выдали замуж за Пиниана против ее воли. Она просила мужа сохранить ее непорочность, но он хотел иметь детей. Вскоре у супругов родилась дочь, а потом сын, который после крещения отошел к Господу, а затем умерла и дочь. Тогда пара решила жить в непорочности.

Супруги стали посещать больных, принимать путников, помогать бедным, старикам и монастырям. За их средства построили многие храмы и больницы.

Потом Мелания поселилась на Елеонской горе в одинокой келье, лишь изредка встречаясь со своим мужем. Со временем у ее кельи возник женский монастырь. Впоследствии Мелания построила на горе Вознесения Христова мужской монастырь. Молитвы святой сотворили много чудес. А свою смерть Мелания предсказала сама.

В народе отмечали в этот день Щедрый вечер - завершающий период первой половины праздников. В отличие от первого Святвечера, на Щедрый блюда должны быть мясными. Поэтому готовили свинину, мясные запеканки, запекали индейку, сладости украшали медом и орехами. Традиционно ходили в гости друг к другу и щедровали.

Приметы дня

если есть сильный туман - в Новом году вас ждет счастье, а урожай будет богатым

сильная метель - будет щедрый урожай орехов

звездное небо - будут грибы и ягоды

оттепель предвещает дождливое лето

если на Маланки молодая луна, то весной реки из берегов не выйдут

солнце высоко стоит - будет хороший урожай фруктов

Что сегодня нельзя делать

одалживать деньги даже самым близким людям, потому что останетесь в долгах

ругаться, ссориться и злословить, ведь на Щедрый вечер в семье должна царить спокойная атмосфера

садиться за праздничный стол в грязной или старой одежде, потому что будет "нечистая" судьба

обижаться на кого-то, к этому дню нужно обязательно помириться

выносить мусор, потому что вместе с ним выбросите свое счастье

День ангела сегодня празднуют: Мелания, Петр, Мартыниана, Мартина и Теофил.

Молитва на Щедрый вечер

"Господи, защити скотину мою от зверя, а меня грешного (имя) от веры плохой и от безверия - на росах, на водах и на тяжелых переходах. Слава Богу Святому, что помог нам дождаться в мире и покое этих Божьих праздников. Да помоги, Боже, их в радости отправить и от этих за год других дождаться". Аминь.

После молитвы хозяин должен взять в руки миску с кутьей с полотном и свечой и передать ее хозяйке, говоря:

" Мы все, по всему истинному сердцу и по воле Божией, зовем праведные и грешные души на святой ужин, даем им все, что имеем - чтобы они на том свете ужинали, как мы здесь. Мы заботимся и о тех умерших душах, что в мире погибли и спасения не имели.

Пусть Бог примет для них этот наш ужин. Я их столько приглашаю и призываю на этот тайный ужин, сколько в этом полотне есть дырочек и сколько зерен в сладкой кутьи Божьей". Аминь.