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Церковне свято 30 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке церковне свято 30 вересня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

30 вересня православні українці вшановують святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірмені. У народі цей день називають Харитонів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 30 вересня у церковному календарі

Григорій народився близько 257 року в родині знаті, де батько, Ананій, сповідував християнство, але був страчений за часів язичницького правління царя Трдата III. Попри те, що Григорій виростав у язичницькому середовищі, він прийняв християнську віру та здобув освіту в цій традиції.

Після свого навернення Григорій почав проповідувати християнство по всій Вірменії, засновуючи церкви та поширюючи віру серед народу. За це він зазнав переслідувань з боку Трдата III і був ув'язнений у глибокій ямі, але не зламався у вірі. Пізніше цар, важко захворівши, покликав Григорія для молитви, і після зцілення сам прийняв християнство. Вірменія стала першою країною, яка офіційно проголосила християнство державною релігією.

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

  • Сваритися і лихословити
  • Ходити в брудному одязі
  • Впускати додому чужих людей.

Не слід спати на несвіжій постільній білизні, оскільки це може принести неприємності в життя. Вважається, що укладати контракти цього дня теж не варто - вони можуть завершитися невдало. Також забороняється носити поношений або старий одяг, щоб уникнути невдач.

Народні прикмети і традиції 30 вересня

  • Немає грибів, але багато горіхів - зима буде сніжною
  • Випав сніг - до пізньої зими
  • Іде дощ - взимку буде багато снігу
  • Немає опадів у цей день - зима прийде нескоро
  • Зранку похмуро - вдень буде тепло.

Традиційно в цей день наші предки витрушували солому з подушок і матраців, замінюючи її на свіжу, а стару спалювали. Вважалося, що цей обряд захищає від пристріту та сприяє зміцненню здоров'я.

У кого день ангела 30 вересня

Завтра іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.

За гороскопом люди, які народилися 30 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 30 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Всеукраїнський день бібліотек в Україні
  • Міжнародний день подкастів
  • Міжнародний день права на богохульство
  • Міжнародний день перекладача
  • День муркотіння і потягування
  • День ортодонта.

Раніше ми публікували сильні молитви на кожен день, які захистять вас від горя та нещастя.

Також читайте сильні молитви до Богородиці та як їх правильно читати - подробиці.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.

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