Церковный праздник 30 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

30 сентября православные украинцы чествуют святого священномученика Григория, епископа Великой Армяни по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Григорий родился около 257 года в семье знати, где отец, Ананий, исповедовал христианство, но был казнен во времена языческого правления царя Трдата III. Несмотря на то, что Григорий произрастал в языческой среде, он принял христианскую веру и получил образование в этой традиции.
После обращения Григорий начал проповедовать христианство по всей Армении, основывая церкви и распространяя веру среди народа. За это он подвергся преследованиям со стороны Трдата III и был заключен в глубокую яму, но не сломался в вере. Позже царь, тяжело заболев, призвал Григория к молитве, и после исцеления сам принял христианство. Армения стала первой страной, официально провозгласившей христианство государственной религией.
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:
Не следует спать на несвежем постельном белье, поскольку это может принести неприятности в жизнь. Считается, что заключать контракты в этот день тоже не стоит – они могут завершиться неудачно. Также запрещается носить поношенную или старую одежду, чтобы избежать неудач.
Традиционно в этот день наши предки вытряхивали солому из подушек и матрасов, заменяя ее на свежую, а старуху сжигали. Считалось, что этот обряд защищает от сглаза и способствует укреплению здоровья.
Завтра именины празднуют Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.
По гороскопу люди, родившиеся 30 сентября - Весы.
Кроме церковного праздника, 30 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовест", Википедия.