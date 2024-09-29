Церковне свято 30 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 30 вересня у церковному календарі

Григорій народився близько 257 року в родині знаті, де батько, Ананій, сповідував християнство, але був страчений за часів язичницького правління царя Трдата III. Попри те, що Григорій виростав у язичницькому середовищі, він прийняв християнську віру та здобув освіту в цій традиції.

Після свого навернення Григорій почав проповідувати християнство по всій Вірменії, засновуючи церкви та поширюючи віру серед народу. За це він зазнав переслідувань з боку Трдата III і був ув'язнений у глибокій ямі, але не зламався у вірі. Пізніше цар, важко захворівши, покликав Григорія для молитви, і після зцілення сам прийняв християнство. Вірменія стала першою країною, яка офіційно проголосила християнство державною релігією.

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Ходити в брудному одязі

Впускати додому чужих людей.

Не слід спати на несвіжій постільній білизні, оскільки це може принести неприємності в життя. Вважається, що укладати контракти цього дня теж не варто - вони можуть завершитися невдало. Також забороняється носити поношений або старий одяг, щоб уникнути невдач.

Народні прикмети і традиції 30 вересня

Немає грибів, але багато горіхів - зима буде сніжною

Випав сніг - до пізньої зими

Іде дощ - взимку буде багато снігу

Немає опадів у цей день - зима прийде нескоро

Зранку похмуро - вдень буде тепло.

Традиційно в цей день наші предки витрушували солому з подушок і матраців, замінюючи її на свіжу, а стару спалювали. Вважалося, що цей обряд захищає від пристріту та сприяє зміцненню здоров'я.

У кого день ангела 30 вересня

Завтра іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.

За гороскопом люди, які народилися 30 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 30 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: