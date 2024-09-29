Церковне свято 30 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
30 вересня православні українці вшановують святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірмені. У народі цей день називають Харитонів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 30 вересня у церковному календарі
Григорій народився близько 257 року в родині знаті, де батько, Ананій, сповідував християнство, але був страчений за часів язичницького правління царя Трдата III. Попри те, що Григорій виростав у язичницькому середовищі, він прийняв християнську віру та здобув освіту в цій традиції.
Після свого навернення Григорій почав проповідувати християнство по всій Вірменії, засновуючи церкви та поширюючи віру серед народу. За це він зазнав переслідувань з боку Трдата III і був ув'язнений у глибокій ямі, але не зламався у вірі. Пізніше цар, важко захворівши, покликав Григорія для молитви, і після зцілення сам прийняв християнство. Вірменія стала першою країною, яка офіційно проголосила християнство державною релігією.
Що не можна робити
Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:
- Сваритися і лихословити
- Ходити в брудному одязі
- Впускати додому чужих людей.
Не слід спати на несвіжій постільній білизні, оскільки це може принести неприємності в життя. Вважається, що укладати контракти цього дня теж не варто - вони можуть завершитися невдало. Також забороняється носити поношений або старий одяг, щоб уникнути невдач.
Народні прикмети і традиції 30 вересня
- Немає грибів, але багато горіхів - зима буде сніжною
- Випав сніг - до пізньої зими
- Іде дощ - взимку буде багато снігу
- Немає опадів у цей день - зима прийде нескоро
- Зранку похмуро - вдень буде тепло.
Традиційно в цей день наші предки витрушували солому з подушок і матраців, замінюючи її на свіжу, а стару спалювали. Вважалося, що цей обряд захищає від пристріту та сприяє зміцненню здоров'я.
У кого день ангела 30 вересня
Завтра іменини святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.
За гороскопом люди, які народилися 30 вересня - Терези.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 30 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Всеукраїнський день бібліотек в Україні
- Міжнародний день подкастів
- Міжнародний день права на богохульство
- Міжнародний день перекладача
- День муркотіння і потягування
- День ортодонта.
Раніше ми публікували сильні молитви на кожен день, які захистять вас від горя та нещастя.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.