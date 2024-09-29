Церковный праздник 30 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
30 сентября православные украинцы чествуют святого священномученика Григория, епископа Великой Армяни по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 30 сентября в церковном календаре
Григорий родился около 257 года в семье знати, где отец, Ананий, исповедовал христианство, но был казнен во времена языческого правления царя Трдата III. Несмотря на то, что Григорий произрастал в языческой среде, он принял христианскую веру и получил образование в этой традиции.
После обращения Григорий начал проповедовать христианство по всей Армении, основывая церкви и распространяя веру среди народа. За это он подвергся преследованиям со стороны Трдата III и был заключен в глубокую яму, но не сломался в вере. Позже царь, тяжело заболев, призвал Григория к молитве, и после исцеления сам принял христианство. Армения стала первой страной, официально провозгласившей христианство государственной религией.
Что нельзя делать
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Ходить в грязной одежде
- Впускать домой чужих людей.
Не следует спать на несвежем постельном белье, поскольку это может принести неприятности в жизнь. Считается, что заключать контракты в этот день тоже не стоит – они могут завершиться неудачно. Также запрещается носить поношенную или старую одежду, чтобы избежать неудач.
Народные приметы и традиции 30 сентября
- Нет грибов, но много орехов - зима будет снежной
- Выпал снег - до поздней зимы
- Идет дождь - зимой будет много снега
- Нет осадков в этот день - зима будет не скоро
- Утром пасмурно - днем будет тепло.
Традиционно в этот день наши предки вытряхивали солому из подушек и матрасов, заменяя ее на свежую, а старуху сжигали. Считалось, что этот обряд защищает от сглаза и способствует укреплению здоровья.
У кого день ангела 30 сентября
Завтра именины празднуют Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.
По гороскопу люди, родившиеся 30 сентября - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 30 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Всеукраинский день библиотек в Украине
- Международный день подкастов
- Международный день права на богохульство
- Международный день переводчика
- День мурлыкания и потягивания
- День ортодонта.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовест", Википедия.