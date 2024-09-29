Церковный праздник 30 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 30 сентября в церковном календаре

Григорий родился около 257 года в семье знати, где отец, Ананий, исповедовал христианство, но был казнен во времена языческого правления царя Трдата III. Несмотря на то, что Григорий произрастал в языческой среде, он принял христианскую веру и получил образование в этой традиции.

После обращения Григорий начал проповедовать христианство по всей Армении, основывая церкви и распространяя веру среди народа. За это он подвергся преследованиям со стороны Трдата III и был заключен в глубокую яму, но не сломался в вере. Позже царь, тяжело заболев, призвал Григория к молитве, и после исцеления сам принял христианство. Армения стала первой страной, официально провозгласившей христианство государственной религией.

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Ходить в грязной одежде

Впускать домой чужих людей.

Не следует спать на несвежем постельном белье, поскольку это может принести неприятности в жизнь. Считается, что заключать контракты в этот день тоже не стоит – они могут завершиться неудачно. Также запрещается носить поношенную или старую одежду, чтобы избежать неудач.

Народные приметы и традиции 30 сентября

Нет грибов, но много орехов - зима будет снежной

Выпал снег - до поздней зимы

Идет дождь - зимой будет много снега

Нет осадков в этот день - зима будет не скоро

Утром пасмурно - днем будет тепло.

Традиционно в этот день наши предки вытряхивали солому из подушек и матрасов, заменяя ее на свежую, а старуху сжигали. Считалось, что этот обряд защищает от сглаза и способствует укреплению здоровья.

У кого день ангела 30 сентября

Завтра именины празднуют Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.

По гороскопу люди, родившиеся 30 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 30 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: