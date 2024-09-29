ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 30 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Воскресенье 29 сентября 2024 23:15
UA EN RU
Церковный праздник 30 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 30 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

30 сентября православные украинцы чествуют святого священномученика Григория, епископа Великой Армяни по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 30 сентября в церковном календаре

Григорий родился около 257 года в семье знати, где отец, Ананий, исповедовал христианство, но был казнен во времена языческого правления царя Трдата III. Несмотря на то, что Григорий произрастал в языческой среде, он принял христианскую веру и получил образование в этой традиции.

После обращения Григорий начал проповедовать христианство по всей Армении, основывая церкви и распространяя веру среди народа. За это он подвергся преследованиям со стороны Трдата III и был заключен в глубокую яму, но не сломался в вере. Позже царь, тяжело заболев, призвал Григория к молитве, и после исцеления сам принял христианство. Армения стала первой страной, официально провозгласившей христианство государственной религией.

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Ходить в грязной одежде
  • Впускать домой чужих людей.

Не следует спать на несвежем постельном белье, поскольку это может принести неприятности в жизнь. Считается, что заключать контракты в этот день тоже не стоит – они могут завершиться неудачно. Также запрещается носить поношенную или старую одежду, чтобы избежать неудач.

Народные приметы и традиции 30 сентября

  • Нет грибов, но много орехов - зима будет снежной
  • Выпал снег - до поздней зимы
  • Идет дождь - зимой будет много снега
  • Нет осадков в этот день - зима будет не скоро
  • Утром пасмурно - днем будет тепло.

Традиционно в этот день наши предки вытряхивали солому из подушек и матрасов, заменяя ее на свежую, а старуху сжигали. Считалось, что этот обряд защищает от сглаза и способствует укреплению здоровья.

У кого день ангела 30 сентября

Завтра именины празднуют Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.

По гороскопу люди, родившиеся 30 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 30 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всеукраинский день библиотек в Украине
  • Международный день подкастов
  • Международный день права на богохульство
  • Международный день переводчика
  • День мурлыкания и потягивания
  • День ортодонта.

Раньше мы публиковали сильные молитвы на каждый день, которые защитят вас от горя и несчастья.

Также читайте сильные молитвы к Богородице и как их правильно читать - подробности.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовест", Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь Праздники
NEWS
Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный
Зеленский отреагировал на ядерные угрозы Путина: он не всегда адекватный