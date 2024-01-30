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Церковне свято 30 січня: що потрібно зробити, щоб жити у світі цілий рік

Яке сьогодні свято (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

30 січня православні вшановують пам'ять Трьох Святих, до яких входять Василь Великий Кесарійський, Григорій Богослов Назіанзін та Іоанн Золотоустий.

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції 30 січня

Сьогодні було прийнято відвідувати храм та молитися трьом святителям. Також вважалося, що у того, хто проведе 30 січня зі своєю сім'єю та дітьми, житиме у світі цілий рік.

Дівчата цієї дати зачаровують коханого. На день Трьох святих звершували ритуал на мир у сім'ї: на цілий день виставляли старе взуття за поріг.

Сьогодні можна будувати будь-які плани, адже вони точно будуть вдалими. Чоловікам варто зайнятися вуличною роботою: вона теж буде легко складатися.

Народні прикмети цього дня

  • Червоний місяць – до сильного вітру.
  • Піднявся вітер – до сирого року.
  • Дерева інеєм сховалися – до тепла.
  • Повіяв північний вітер, а хмар немає - до сильного похолодання.
  • Сонце в хмару закочується до бурану.
  • Снігур скрипить - до снігу, хуртовини та зльоти.

Що сьогодні не можна робити

  • Не можна ревнувати та злитися.
  • Не можна прати, прясти пряжу та в'язати.
  • Люди, які посварилися, повинні обов'язково помиритися, інакше так і весь рік ворогуватимуть.
  • Не варто підковувати коней, бо ноги та руки болітимуть.
  • Сьогодні краще відмовитись від походу в гості.
  • Не можна лаяти дитину, бо навпаки буде неслухняною.

У кого сьогодні день ангела

Сьогодні свої іменини відзначають Вольдемар, Володимир, Василь, Іван, Григорій, Максим, Степан, Петро, Федір, Пелагея.

 

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