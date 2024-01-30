Церковный праздник 30 января: что нужно сделать, чтобы жить в мире целый год

Традиции 30 января

Сегодня было принято посещать храм и молиться трем святителям. Также считалось, что у того, кто проведет 30 января со своей семьей и детьми, будет жить в мире целый год.

Девушки в эту дату очаровывают любимого. На день Трех святых совершали ритуал на мир в семье: на целый день выставляли старую обувь за порог.

Сегодня можно строить любые планы, они ведь точно будут удачными. Мужчинам стоит заняться уличной работой: она тоже будет легко складываться.

Народные приметы этого дня

Красная луна - к сильному ветру.

Поднялся ветер - к сырому году.

Деревья инеем укрылись - к теплу.

Подул северный ветер, а облаков нет - к сильному похолоданию.

Солнце в облако закатывается - к бурану.

Снегирь скрипит - к снегу, метели и слеты.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ревновать и злиться.

Нельзя стирать, прясть пряжу и вязать.

Поругавшиеся люди должны обязательно помириться, иначе так и весь год будут враждовать.

Не стоит подковывать лошадей, потому что ноги и руки будут болеть.

Сегодня лучше отказаться от похода в гости.

Нельзя ругать ребенка, потому что наоборот будет непослушным.

У кого сегодня день ангела

Сегодня свои именины отмечают Вольдемар, Владимир, Василий, Иван, Григорий, Максим, Степан, Петр, Федор, Пелагея.