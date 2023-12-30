Церковне свято 30 грудня: якої їжі треба сьогодні уникати, щоб не нажити собі проблем

Історія свята

Проживала мучениця Анісія у грецькому місті Салоніки на початку IV століття. Після смерті батьків вона роздала майно бідним, а сама жила скромно, молячись Богу та дотримуючись посту.

Одного дня Анісію перестрів римський воїн, який запропонував їй піти на язичницьке свято. Дівчина відмовила йому, а тоді той спробував схопити її. Вона вирвалась і крикнула: "Так заборонить тобі, диявол, Господь мій, Ісус Христос". Після цього воїн вбив Анісію своїм мечем.

Тіло мучениці поховали за містом, а на могилі звели молитовний будинок. Зараз мощі святої перебувають в Салоніках в базиліці Святого Димитрія.

У народі у цей день заведено ходити в гості. На столі обов'язково повинні бути свинячі тельбухи, гриби. У селах у цей день забивали свиней і на їхній селезінці і печінці ворожили, якою буде зима. Також на Анісії було заведено подавати несолоні страви. Люди вірили, якщо посолити їжу, то накличете на себе біду.

Прикмети дня

ясна погода - скоро настане потепління

йде сніг - влітку будуть сильні дощі

горобець голосно цвірінчить - скоро буде відлига

дме вітер з півдня - весь рік буде врожайним, а літо - теплим

в ніч на 30 грудня сон, що пов'язаний з землею, віщує смерть

якщо сниться весілля або поцілунок - чекайте сварок у родині

Що не можна сьогодні робити

йти на великі дистанції пішки

мати справи з грошима, тож краще перенести фінансові угоди на потім

обговорювати знайомих за їх спиною

шити і прясти, бо це принесе нещастя

вживати їжу з сіллю - до проблем зі здоров’ям

піднімати речі на перехресті, бо накличете на себе біду

День ангела сьогодні відзначають: Макар, Антон, Лев, Федосія, Ярина, Онисія, Ірина.

Як сьогодні помолитись

"Зволь мені дати, о Господи, здоров’я тіла і вміння його зберегти. Зволь мені дати, о Господи, святу душу, яка постійно уважна до того, що добре і чисте. Вчини, щоби перед лицем спокуси до гріха я не впадав у страх, але завжди вмів знайти спосіб повернути всім речам належний порядок. Зволь, о Господи, дати мені душу, якій чужа будь-яка нудьга і яка не знає нарікань, зітхань і ремствувань. Обдаруй мене, Господи, почуттям гумору.

Дай мені благодать розумітися на жартах, щоб я зазнав у житті трохи істинної радості й інших міг нею обдарувати. Господи, який у своїх Святих Книгах сказав, що "в ясному обличчі царя - життя", яви над нами і над землею, яку Ти створив, ясне своє Обличчя і вділи нам погідності духа. Милостивим і ясним Обличчям Твоїм освіти, Духу Святий, наші серця, посиль в нас сяйво Твоєї благодаті, щоб ми добрими вчинками заслужили те добро, про яке Тебе просимо. Через Христа, Господа нашого". Амінь.