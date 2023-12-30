Церковный праздник 30 декабря: какой еды нужно сегодня избегать, чтобы не нажить себе проблем

История праздника

Проживала мученица Анисия в греческом городе Салоники в начале IV века. После смерти родителей она раздала имущество бедным, а сама жила скромно, молясь Богу и соблюдая пост.

Однажды Анисию встретил римский воин, он предложил ей пойти на языческий праздник. Девушка отказала ему, тогда он попытался схватить ее. Она вырвалась и крикнула: "Так запретит тебе, дьявол, Господь мой, Иисус Христос". После этого воин убил Анисию своим мечом.

Тело мученицы похоронили за городом, а на могиле построили молитвенный дом. Сейчас мощи святой находятся в Салониках в базилике Святого Димитрия.

В народе в этот день было принято идти в гости. На столе обязательно должны были быть свиные потроха, грибы. В деревнях в этот день забивали свиней и на их селезенке и печени гадали, какой будет зима. Также на Анисии было принято подавать несоленые блюда. Люди верили, если посолить еду, то навлечете на себя беду.

Приметы дня

ясная погода - скоро наступит потепление

идет снег - летом будут сильные дожди

воробей громко стрекочет - скоро будет оттепель

дует ветер с юга - весь год будет урожайным, а лето - теплым

в ночь на 30 декабря сон, связанный с землей, предвещает смерть

если снится свадьба или поцелуй - ждите ссор в семье

Что нельзя сегодня делать

идти на большие дистанции пешком

иметь дела с деньгами, поэтому лучше перенести финансовые сделки на потом

обсуждать знакомых за их спиной

шить и прясть, потому что это принесет несчастье

употреблять пищу с солью - к проблемам со здоровьем

поднимать вещи на перекрестке, потому что навлечете на себя беду

День ангела сегодня отмечают: Макар, Антон, Лев, Федосия, Ярина, Онисия, Ирина.

Как сегодня помолиться

"Позволь мне дать, о Господи, здоровье тела и умение его сохранить. Позволь мне дать, о Господи, святую душу, которая постоянно внимательна к тому, что добро и чисто. Поступи, чтобы перед лицом искушения ко греху я не впадал в страх, но всегда умел найти способ вернуть всем вещам соответствующий порядок.

Дай мне благодать разбираться в шутках, чтобы я испытал в жизни немного истинной радости и других мог ею одарить. Господи, который в своих Святых Книгах сказал, что "в ясном лице царя - жизнь", яви над нами и над землею, которую Ты сотворил, ясно свое лицо и удели нам почести духа. Милостивым и ясным Лицом Твоим просвещения, Духа Святого, наши сердца, посиль в нас сияние Твоей благодати, чтобы мы добрыми поступками заслужили то добро, о котором Тебя просим. Через Христа, Господа нашего". Аминь.