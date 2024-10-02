Церковне свято 3 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

3 вересня православні українці вшановують святого священномученика Діонісія Ареопагіта за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Діонісій Ареопагіт був афінським аристократом і членом суду Ареопагу, що розглядав моральні та релігійні питання. Його життя змінилося після проповіді апостола Павла, яка спонукала його прийняти християнську віру. Це стало важливим моментом для розвитку християнства в Афінах.
Після навернення Діонісій став першим єпископом Афін і активно проповідував, привертаючи багатьох послідовників. За свою віру він зазнав переслідувань і, зрештою, загинув мученицькою смертю під час правління імператора Діоклетіана.
Діонісій також залишив важливі твори, зокрема "Про ієрархію небесну" та "Про ієрархію церковну". Ці праці вплинули на розвиток християнської теології та містики, зокрема на середньовічних мислителів, таких як святий Тома Аквінський. Творчість Діонісія продовжує вивчатися й сьогодні, відіграючи важливу роль у християнській традиції.
Діонісій Ареопагіт, мозаїка (зображення: вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:
Цього дня також не рекомендується дивитися в дзеркало, адже це може накликати на себе 40 бід. Люди намагалися уникати зайвих виходів з дому, оскільки вірилося, що відьми влаштовують вечірки та можуть наколядувати нещастя.
Віряни намагалися відвідувати церкву, але якщо не було такої можливості, вони молилися святому Діонісію вдома. У своїх молитвах люди просили його про щастя в сімейних справах та допомогу у подоланні життєвих негараздів.
Завтра іменини святкують: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян.
За гороскопом люди, які народилися 3 вересня - Терези.
Окрім церковного свята, 3 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували сильні молитви на кожен день, які захистять вас від горя та нещастя.
Також читайте сильні молитви до Богородиці та як їх правильно читати - подробиці.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.