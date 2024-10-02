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Церковный праздник 3 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 3 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

3 сентября православные украинцы чествуют святого священномученика Дионисия Ареопагита по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 3 сентября в церковном календаре

Дионисий Ареопагит был афинским аристократом и членом суда Ареопага, рассматривавшим нравственные и религиозные вопросы. Его жизнь изменилась после проповеди апостола Павла, которая побудила его принять христианскую веру. Это явилось важным моментом для развития христианства в Афинах.

После обращения Дионисий стал первым епископом Афин и активно проповедовал, привлекая многих последователей. За свою веру он подвергся преследованиям и, наконец, погиб мученической смертью во время правления императора Диоклетиана.

Дионисий также оставил важные произведения, в частности "Об иерархии небесной" и "Об иерархии церковной". Эти труды повлияли на развитие христианской теологии и мистики, в частности на средневековых мыслителей, таких как святой Тома Аквинский. Творчество Дионисия продолжает изучаться и сегодня, играя немаловажную роль в христианской традиции.

Дионисий Ареопагит, мозаика (изображение: википедия)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Отказывать любимым в просьбах
  • Стречь волосы или ногти
  • Поднимать монеты из земли.

В этот день также не рекомендуется смотреть в зеркало, ведь это может повлечь за собой 40 бед. Люди пытались избегать лишних выходов из дома, поскольку верилось, что ведьмы устраивают вечеринки и могут накалять несчастья.

Народные приметы и традиции 3 сентября

  • Стоит туман, но много паутины - к теплой осени
  • На деревьях все еще висит листва - зимой будет морозно
  • Шишки на хвойных растут низко - скоро похолодает
  • Сухая погода весь день - зимой будет мало снега
  • Птицы собираются в стаи - надвигается непогода.

Верующие пытались посещать церковь, но если не было такой возможности, они молились святому Дионисию дома. В своих молитвах люди просили его о счастье в семейных делах и помощи в преодолении жизненных проблем.

У кого день ангела 3 сентября

Завтра именины отмечают: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.

По гороскопу люди, родившиеся 3 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 3 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Всемирный день трезвости
  • Всемирный день грибника
  • Всемирный день смузи
  • День "Плохих девушек"
  • День "Стального алхимика"
  • День осведомленности о вирусах.

Раньше мы публиковали сильные молитвы на каждый день, которые защитят вас от горя и несчастья.

Также читайте сильные молитвы к Богородице и как их правильно читать - подробности.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Вікіпедія.

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