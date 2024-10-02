Церковный праздник 3 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 3 сентября в церковном календаре

Дионисий Ареопагит был афинским аристократом и членом суда Ареопага, рассматривавшим нравственные и религиозные вопросы. Его жизнь изменилась после проповеди апостола Павла, которая побудила его принять христианскую веру. Это явилось важным моментом для развития христианства в Афинах.

После обращения Дионисий стал первым епископом Афин и активно проповедовал, привлекая многих последователей. За свою веру он подвергся преследованиям и, наконец, погиб мученической смертью во время правления императора Диоклетиана.

Дионисий также оставил важные произведения, в частности "Об иерархии небесной" и "Об иерархии церковной". Эти труды повлияли на развитие христианской теологии и мистики, в частности на средневековых мыслителей, таких как святой Тома Аквинский. Творчество Дионисия продолжает изучаться и сегодня, играя немаловажную роль в христианской традиции.

Дионисий Ареопагит, мозаика (изображение: википедия)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:

Ссориться и злословить

Отказывать любимым в просьбах

Стречь волосы или ногти

Поднимать монеты из земли.

В этот день также не рекомендуется смотреть в зеркало, ведь это может повлечь за собой 40 бед. Люди пытались избегать лишних выходов из дома, поскольку верилось, что ведьмы устраивают вечеринки и могут накалять несчастья.

Народные приметы и традиции 3 сентября

Стоит туман, но много паутины - к теплой осени

На деревьях все еще висит листва - зимой будет морозно

Шишки на хвойных растут низко - скоро похолодает

Сухая погода весь день - зимой будет мало снега

Птицы собираются в стаи - надвигается непогода.

Верующие пытались посещать церковь, но если не было такой возможности, они молились святому Дионисию дома. В своих молитвах люди просили его о счастье в семейных делах и помощи в преодолении жизненных проблем.

У кого день ангела 3 сентября

Завтра именины отмечают: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.

По гороскопу люди, родившиеся 3 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 3 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: