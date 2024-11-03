Церковне свято 3 листопада: головні заборони цього дня

Історія церковного свята

80-річний Акепсин був обожнюваним паствою єпископом християнської церкви в Нєсоні, перському місті. Відповідно до переказів, єпископ невпинно працював та палку охороняв християнську віру.

Не менш відданими релігії були диякон Аїфал та пресвітер Йосиф. Однак цар Сапор, який володарював в той час, переслідував християн та наказав страчувати духівництво.

За велінням правителя, Акепсима, Йосифа та Аїфала схопили та привели в Арбелу. За відмову принести жертву іншим богам єпископа, диякона та пресвітера побили та кинули до в'язниці, де морили спрагою та голодом протягом трьох років.

Святі мученикі Акепсим єпископ, АЇфал диякон та Йосиф пресвітера (зображення: Ближче до Бога)

Після цього Сафор знову звелів святим вшанувати язичницьких богів, але мученики відмовились - за що розгніваний цар наказав їх стратити. За легендами, на могилі диякона пізніше виросло дерево, з'ївши плід якого, можна було зцілити недуги.

Чому вшановують великомученика Георгія

Великомученик Георгій народився в заможній родині, яка прищела юнаку християнську віру. Георгій обрав військову службу та згодом його ставив в приклад імператор Діоклетіан - фанатичний та жорстокий ненависник християн.

Парубок зберігав віросповідання в таємниці, допоки не почув вирок одному з вірян - тоді Георгія також стратили після тортур. Великомученика поховали в Лідді, в Ізраїлі, а над мощами побудували храм.

Декілька разів храм руйнували за веліннями царів-язичників, але зрештою храм відновили та почали проводити службу.

Храм Святого великомученика Георгія (фото: Вікіпедія)

Що сьогодні не можна робити

Щоб не втратити щастя, цього дня предки намагалися дотримуватися певних заборон. Зокрема, 3 листопада не можна:

Впускати до оселі незнайомих людей - разом з ними прийдуть сварки на весь наступний тиждень.

Мандрувати - поїдка може бути вкрай невдалою

Підіймати з землі речі та приносити їх додому - на них може бути пристріт

Сумувати та скаржитися на долю - справи можуть погіршитися

Перебувати в людних місцях - пращури вважали, що цього дня хтось може легше зурочити

Які головні традиції і прикмети

Якщо сьогодні хмари висять низько - скоро прийдуть морози

Мороз ввечері 3 листопада - зима буде теплою

Якщо сьогодні мороз зранку - взимку буде багато снігу

Якщо вже з'явився сніг, але на деревах все ще є листя - в наступному році буде гірше врожай

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем 3 листопада іменини відзначають люди з такими іменами: Олександр, Богдан, Ганна, Василь, Сергій, Іван, Микола, Ілля, Йосип, Георгій, Володимир, Петро, Світлана, Павло, Семен.

Крім цього, за старим стилем день ангела святкують: Анатолій, Олексій, Георгій, Василь, Костянтин, Володимир, Дмитро, Микола, Іван, Захар, Федір, Сергій, Олександр, Яків.