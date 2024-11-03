Церковный праздник 3 ноября: главные запреты этого дня

История церковного праздника

80-летний Акепсин был обожаемым паствой епископом христианской церкви в Несоне, персидском городе. Согласно преданию, епископ непрестанно работал и страстно охранял христианскую веру.

Не менее преданными религии были диакон Аифал и пресвитер Иосиф. Однако царь Сапор, властвовавший в то время, преследовал христиан и приказал казнить духовенство.

По велению правителя, Акепсима, Иосифа и Аифала схватили и привели в Арбелу. За отказ принести жертву другим богам епископа, диакона и пресвитера избили и бросили в тюрьму, где морили жаждой и голодом в течение трех лет.

Святые мученики Акепсим епископ, Аифал диакон и Иосиф пресвитера (изображение: Ближче до Бога)

После этого Сафор снова велел святым почтить языческих богов, но мученики отказались - за что разгневанный царь приказал их казнить. По легендам, на могиле дьякона позже выросло дерево, съев плод которого, можно было исцелить недуги.

Почему чествуют великомученика Георгия

Великомученик Георгий родился в богатой семье, которая привила юноше христианскую веру. Георгий избрал военную службу и впоследствии его ставил в пример император Диоклетиан - фанатичный и жестокий ненавистник христиан.

Парень хранил вероисповедание в тайне, пока не услышал приговор одному из верующих - тогда Георгия также казнили после пыток. Великомученика похоронили в Лидде, в Израиле, а над мощами построили храм.

Несколько раз храм разрушали по велению царей-язычников, но в конце концов храм восстановили и начали проводить службу.

Храм Святого великомученика Георгия (фото: Википедия)

Что сегодня нельзя делать

Чтобы не потерять счастье, в этот день предки пытались соблюдать определенные запреты. В частности, 3 ноября нельзя:

Впускать в дом незнакомых людей - вместе с ними придут ссоры на всю следующую неделю.

Путешествовать - поездка может быть крайне неудачной

Поднимать з земли вещи и приносить их домой - на них может быть сглаз

Грустить и жаловаться на судьбу - дела могут ухудшиться

Находиться в людных местах - предки полагали, что в этот день кто-то может легче сглазить

Какие главные традиции и приметы

Если сегодня облака висят низко - скоро придут морозы.

Мороз вечером 3 ноября - зима будет теплой

Если сегодня мороз утром - зимой будет много снега.

Если уже появился снег, но на деревьях все еще есть листья - в следующем году будет хуже урожай.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю 3 ноября именины отмечают люди со следующими именами: Александр, Богдан, Анна, Василий, Сергей, Иван, Николай, Илья, Иосиф, Георгий, Владимир, Петр, Светлана, Павел, Семен.

Кроме этого, по старому стилю день ангела празднуют: Анатолий, Алексей, Георгий, Василий, Константин, Владимир, Дмитрий, Николай, Иван, Захар, Федор, Сергей, Александр, Яков.