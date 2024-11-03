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Церковне свято 3 листопада: головні заборони цього дня

Неділя 03 листопада 2024 06:00
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Церковне свято 3 листопада: головні заборони цього дня Яке свято 3 листопада (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

Сьогодні православні українці вшановують пам'ять мучеників Акепсима єпископа, АЇфала диякона та Йосифа пресвітера. Крім цього, 3 листопада - день оновлення храму великомученика Георгія в Лідії.

Про те, яке свято 3 листопада, а також про головні заборони цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

80-річний Акепсин був обожнюваним паствою єпископом християнської церкви в Нєсоні, перському місті. Відповідно до переказів, єпископ невпинно працював та палку охороняв християнську віру.

Не менш відданими релігії були диякон Аїфал та пресвітер Йосиф. Однак цар Сапор, який володарював в той час, переслідував християн та наказав страчувати духівництво.

За велінням правителя, Акепсима, Йосифа та Аїфала схопили та привели в Арбелу. За відмову принести жертву іншим богам єпископа, диякона та пресвітера побили та кинули до в'язниці, де морили спрагою та голодом протягом трьох років.

Церковне свято 3 листопада: головні заборони цього дня

Святі мученикі Акепсим єпископ, АЇфал диякон та Йосиф пресвітера (зображення: Ближче до Бога)

Після цього Сафор знову звелів святим вшанувати язичницьких богів, але мученики відмовились - за що розгніваний цар наказав їх стратити. За легендами, на могилі диякона пізніше виросло дерево, з'ївши плід якого, можна було зцілити недуги.

Чому вшановують великомученика Георгія

Великомученик Георгій народився в заможній родині, яка прищела юнаку християнську віру. Георгій обрав військову службу та згодом його ставив в приклад імператор Діоклетіан - фанатичний та жорстокий ненависник християн.

Парубок зберігав віросповідання в таємниці, допоки не почув вирок одному з вірян - тоді Георгія також стратили після тортур. Великомученика поховали в Лідді, в Ізраїлі, а над мощами побудували храм.

Декілька разів храм руйнували за веліннями царів-язичників, але зрештою храм відновили та почали проводити службу.

Церковне свято 3 листопада: головні заборони цього дня

Храм Святого великомученика Георгія (фото: Вікіпедія)

Що сьогодні не можна робити

Щоб не втратити щастя, цього дня предки намагалися дотримуватися певних заборон. Зокрема, 3 листопада не можна:

  • Впускати до оселі незнайомих людей - разом з ними прийдуть сварки на весь наступний тиждень.
  • Мандрувати - поїдка може бути вкрай невдалою
  • Підіймати з землі речі та приносити їх додому - на них може бути пристріт
  • Сумувати та скаржитися на долю - справи можуть погіршитися
  • Перебувати в людних місцях - пращури вважали, що цього дня хтось може легше зурочити

Які головні традиції і прикмети

  • Якщо сьогодні хмари висять низько - скоро прийдуть морози
  • Мороз ввечері 3 листопада - зима буде теплою
  • Якщо сьогодні мороз зранку - взимку буде багато снігу
  • Якщо вже з'явився сніг, але на деревах все ще є листя - в наступному році буде гірше врожай

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем 3 листопада іменини відзначають люди з такими іменами: Олександр, Богдан, Ганна, Василь, Сергій, Іван, Микола, Ілля, Йосип, Георгій, Володимир, Петро, Світлана, Павло, Семен.

Крім цього, за старим стилем день ангела святкують: Анатолій, Олексій, Георгій, Василь, Костянтин, Володимир, Дмитро, Микола, Іван, Захар, Федір, Сергій, Олександр, Яків.

До речі, раніше ми писали про те, які свята та вихідні будуть в листопаді 2024 року.

Крім цього, розповідали, коли відзначають Собор архистратига Михаїла.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, "Ближче до Бога", DayToday, Вікіпедія.

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