Церковный праздник 3 ноября: главные запреты этого дня
Сегодня православные украинцы чтят память мучеников Акепсима епископа, Аифала диакона и Иосифа пресвитера. Кроме этого, 3 ноября - день обновления храма великомученика Георгия в Лидии.
О том, какой праздник 3 ноября, а также о главных запретах этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
80-летний Акепсин был обожаемым паствой епископом христианской церкви в Несоне, персидском городе. Согласно преданию, епископ непрестанно работал и страстно охранял христианскую веру.
Не менее преданными религии были диакон Аифал и пресвитер Иосиф. Однако царь Сапор, властвовавший в то время, преследовал христиан и приказал казнить духовенство.
По велению правителя, Акепсима, Иосифа и Аифала схватили и привели в Арбелу. За отказ принести жертву другим богам епископа, диакона и пресвитера избили и бросили в тюрьму, где морили жаждой и голодом в течение трех лет.
Святые мученики Акепсим епископ, Аифал диакон и Иосиф пресвитера (изображение: Ближче до Бога)
После этого Сафор снова велел святым почтить языческих богов, но мученики отказались - за что разгневанный царь приказал их казнить. По легендам, на могиле дьякона позже выросло дерево, съев плод которого, можно было исцелить недуги.
Почему чествуют великомученика Георгия
Великомученик Георгий родился в богатой семье, которая привила юноше христианскую веру. Георгий избрал военную службу и впоследствии его ставил в пример император Диоклетиан - фанатичный и жестокий ненавистник христиан.
Парень хранил вероисповедание в тайне, пока не услышал приговор одному из верующих - тогда Георгия также казнили после пыток. Великомученика похоронили в Лидде, в Израиле, а над мощами построили храм.
Несколько раз храм разрушали по велению царей-язычников, но в конце концов храм восстановили и начали проводить службу.
Храм Святого великомученика Георгия (фото: Википедия)
Что сегодня нельзя делать
Чтобы не потерять счастье, в этот день предки пытались соблюдать определенные запреты. В частности, 3 ноября нельзя:
- Впускать в дом незнакомых людей - вместе с ними придут ссоры на всю следующую неделю.
- Путешествовать - поездка может быть крайне неудачной
- Поднимать з земли вещи и приносить их домой - на них может быть сглаз
- Грустить и жаловаться на судьбу - дела могут ухудшиться
- Находиться в людных местах - предки полагали, что в этот день кто-то может легче сглазить
Какие главные традиции и приметы
- Если сегодня облака висят низко - скоро придут морозы.
- Мороз вечером 3 ноября - зима будет теплой
- Если сегодня мороз утром - зимой будет много снега.
- Если уже появился снег, но на деревьях все еще есть листья - в следующем году будет хуже урожай.
У кого сегодня день ангела
По новому стилю 3 ноября именины отмечают люди со следующими именами: Александр, Богдан, Анна, Василий, Сергей, Иван, Николай, Илья, Иосиф, Георгий, Владимир, Петр, Светлана, Павел, Семен.
Кроме этого, по старому стилю день ангела празднуют: Анатолий, Алексей, Георгий, Василий, Константин, Владимир, Дмитрий, Николай, Иван, Захар, Федор, Сергей, Александр, Яков.
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, "Ближче до Бога", DayToday, Википедия.