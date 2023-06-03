Церковне свято 3 червня: що можна і не можна робити на день Олени, важливі прикмети

3 червня 2023 року православні християни вшановують пам'ять святих Костянтина та матері його Олени.

Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела - далі у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Рівноапостольну святу Олену називають за подвиги перед Церквою та зведення християнської релігії у статус державної. Православні хроніки стверджують, що цариця Олена знайшла Животворчий Хрест Господній (на якому був розіп'ятий Ісус Христос) і біля місця знаходження збудувала храми та церкви.

Святу Єлену в народі вважали покровителькою льону, тому 3 червня висівали льон на ділянках. Якщо погода була невідповідною, то треба було обов'язково кинути в землю хоч жменьку льону.

За народними віруваннями, у цей день дуже корисно їсти курячі яйця.

Прикмети погоди 3 червня

Душне повітря обіцяє погіршення погоди.

Хмарна ніч – до похмурої погоди.

Якщо дме північний вітер, то зернові не вродять.

Зозуля багато співає - на хорошу погоду.

Що не можна робити 3 червня

Жінкам не варто заплітати волосся, інакше воно випадатиме.

Лінуватися сьогодні не можна, інакше свята Олена розсердиться.

Носити одяг чорного кольору сьогодні - до сварок та ворожнечі.

Незаміжнім дівчатам не можна цілий день сидіти вдома. Варто вийти надвір хоча б ненадовго.

3 червня іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона.