Церковне свято 3 червня: що можна і не можна робити на день Олени, важливі прикмети
3 червня 2023 року православні християни вшановують пам'ять святих Костянтина та матері його Олени.
Що не можна робити, а що можна і потрібно, традиції, прикмети та всі дні ангела - далі у матеріалі Styler.
Традиції цього дня
Рівноапостольну святу Олену називають за подвиги перед Церквою та зведення християнської релігії у статус державної. Православні хроніки стверджують, що цариця Олена знайшла Животворчий Хрест Господній (на якому був розіп'ятий Ісус Христос) і біля місця знаходження збудувала храми та церкви.
Святу Єлену в народі вважали покровителькою льону, тому 3 червня висівали льон на ділянках. Якщо погода була невідповідною, то треба було обов'язково кинути в землю хоч жменьку льону.
За народними віруваннями, у цей день дуже корисно їсти курячі яйця.
Прикмети погоди 3 червня
- Душне повітря обіцяє погіршення погоди.
- Хмарна ніч – до похмурої погоди.
- Якщо дме північний вітер, то зернові не вродять.
- Зозуля багато співає - на хорошу погоду.
Що не можна робити 3 червня
- Жінкам не варто заплітати волосся, інакше воно випадатиме.
- Лінуватися сьогодні не можна, інакше свята Олена розсердиться.
- Носити одяг чорного кольору сьогодні - до сварок та ворожнечі.
- Незаміжнім дівчатам не можна цілий день сидіти вдома. Варто вийти надвір хоча б ненадовго.
3 червня іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона.
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