Церковный праздник 3 июня: что можно и нельзя делать в день Елены, важные приметы

3 июня 2023 года православные христиане почитают память святых Константина и матери его Елены.

Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции, приметы и все дни ангела - дальше в материале Styler.

Традиции этого дня

Равноапостольной святую Елену называют за подвиги перед Церковью и возведение христианской религии в статус государственной. Православные хроники утверждают, что царица Елена нашла Животворящий Крест Господень (на котором был распят Иисус Христос) и возле места обретения построила храмы и церкви.

Святую Елену в народе считали покровительницей льна, поэтому 3 июня высеивали лен на участках. Если погода была неподходящей, то нужно было обязательно бросить в землю хоть горстку льна.

По народным верованиям, в этот день очень полезно есть куриные яйца.

Приметы погоды 3 июня

Душный воздух сулит ухудшение погоды.

Облачная ночь - к пасмурной погоде.

Если дует северный ветер, то зерновые не уродятся.

Кукушка много поет - к хорошей погоде.

Что нельзя делать 3 июня

Женщинам не стоит заплетать волосы, иначе они будут выпадать.

Лениться сегодня нельзя, иначе святая Елена разозлится.

Носить одежду черного цвета сегодня - к ссорам и вражде.

Незамужним девушкам нельзя целый день сидеть дома. Стоит выйти на улицу хотя бы ненадолго.

3 июня именины отмечают владельцы таких имен: Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав, Алена, Елена, Илона.