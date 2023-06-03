Церковный праздник 3 июня: что можно и нельзя делать в день Елены, важные приметы
3 июня 2023 года православные христиане почитают память святых Константина и матери его Елены.
Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции, приметы и все дни ангела - дальше в материале Styler.
Традиции этого дня
Равноапостольной святую Елену называют за подвиги перед Церковью и возведение христианской религии в статус государственной. Православные хроники утверждают, что царица Елена нашла Животворящий Крест Господень (на котором был распят Иисус Христос) и возле места обретения построила храмы и церкви.
Святую Елену в народе считали покровительницей льна, поэтому 3 июня высеивали лен на участках. Если погода была неподходящей, то нужно было обязательно бросить в землю хоть горстку льна.
По народным верованиям, в этот день очень полезно есть куриные яйца.
Приметы погоды 3 июня
- Душный воздух сулит ухудшение погоды.
- Облачная ночь - к пасмурной погоде.
- Если дует северный ветер, то зерновые не уродятся.
- Кукушка много поет - к хорошей погоде.
Что нельзя делать 3 июня
- Женщинам не стоит заплетать волосы, иначе они будут выпадать.
- Лениться сегодня нельзя, иначе святая Елена разозлится.
- Носить одежду черного цвета сегодня - к ссорам и вражде.
- Незамужним девушкам нельзя целый день сидеть дома. Стоит выйти на улицу хотя бы ненадолго.
3 июня именины отмечают владельцы таких имен: Андрей, Елисей, Кирилл, Константин, Михаил, Теодор, Федор, Ярослав, Алена, Елена, Илона.
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