Церковне свято 3 березня: суворі заборони дня і сильна молитва за добробут сім'ї

3 березня церква за новим календарем вшановує пам’ять мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска, за старим стилем у цей день молилися до святителя Лева, папи Римського.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Святих Євтропія, Клеоніка, Василіска закатували за віру у Христа у місті Амасії Понтійській (Мала Азія) на початку IV століття. Всі вони перебували у в'язниці за часів правління імператора Максиміана. Спершу їх протягом трьох днів піддавали страшним тортурам, але навіть під страхом смерті вони не зреклися своєї віри. Тоді братів Клеоніка та Євтропія розіп'яли, а Василіска язичники зарубали мечем. Після страти святих поховали, а біля їхніх мощей ставилися численні дива.
У цей день наші предки проводили різноманітні обряди для задобрення Сонця-божества. Люди виходили на свої земельні ділянки і перетинали їх хрест-навхрест. Вважалося, що це заклик до небесного світила допомогти розтопити сніг.
Також у цей день дівчата проводили спеціальний ритуал, щоб зберегти красу. Для цього потрібно було вмити обличчя до сходу сонця водою, у якій до цього "заночувало" щось срібне або яйце. Такий обряд зберігав молодість і красу на рік. А ще вірили, що на це свято сняться віщі сни.
День ангела сьогодні святкують: Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат.
"Ласкавий Господи, Ісусе Христе, Ти захотів провести довгі роки Свого земного життя в назаретській Сім'ї, благаю Тебе, благослови мою дорогу сім'ю: батька, матір, братів, сестер, усіх свояків. Пошли їм милість, щоб усім серцем любили Тебе, охорони їх від усякого лиха.
Подай злагоду моїй сім'ї, бо злагода - це великий Твій дар. Оточи мою сім'ю Божою любов'ю, яка насолоджує прикрощі земного життя. Будь з нами у важкі години, щоб за Твоєю Милістю ми вийшли з цього світу і пішли до Неба навіки прославляти Тебе. Маріє, найкраща наша Мати й зразок для кожної сім'ї, будь завжди з моєю дорогою сім'єю". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
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