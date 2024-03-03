Церковный праздник 3 марта: строгие запреты дня и сильная молитва о благополучии семьи

История праздника

Святых Евтропия, Клеоника, Василиска замучили за веру во Христа в городе Амасии Понтийской (Малая Азия) в начале IV века. Все они находились в тюрьме во времена правления императора Максимиана. Сначала их в течение трех дней подвергали страшным пыткам, но даже под страхом смерти они не отреклись от своей веры. Тогда братьев Клеоника и Евтропия распяли, а Василиска язычники зарубили мечом. После казни святых похоронили, а возле их мощей происходили многочисленные чудеса.

В этот день наши предки совершали разнообразные обряды для удобрения Солнца-божества. Люди выходили на свои земельные участки и пересекали их крест-накрест. Считалось, что это призыв к небесному светилу помочь растопить снег.

Также в этот день девушки проводили специальный ритуал, чтобы сохранить красоту. Для этого нужно было умыть лицо до восхода солнца водой, в которой до этого "заночевало" что-то серебряное или яйцо. Такой обряд сохранял молодость и красоту на год. А еще верили, что на этот праздник снятся вещие сны.

Приметы дня

если вокруг дерева тает снег - весна будет затяжной

прилетели скворцы - будет богатый урожай

ворона копается в снегу - ждите ясной и теплой погоды

синицы щебечут - скоро будет потепление

прилетели дикие гуси - начнутся весенние паводки

звонкий гром - будет ясная погода, глухой - ненастье

Что нельзя сегодня делать

ходить в лес, потому что можно наткнуться на диких зверей, которые именно в этот день просыпаются от зимней спячки

одалживать хлеб, соль и деньги после заката

выносить мусор после полудня, потому что с ним выкинете благополучие, семейную гармонию и достаток

злословить, хвастаться и жадничать

День ангела сегодня празднуют: Василий, Севастян, Зиновий, Зенон, Нонна, Пиама, Изабелла, Ренат.

Молитва о семье

"Добродушный Господи, Иисус Христос, Ты захотел провести долгие годы Своей земной жизни в назаретской Семье, умоляю Тебя, благослови мою дорогую семью: отца, мать, братьев, сестер, всех свояков. Пошли им милость, чтобы всем сердцем любили Тебя, охрани их от всякой беды.

Подай согласие моей семье, ибо согласие - это великий Твой дар. Окружи мою семью любовью Божией, которая наслаждает неприятности земной жизни. Будь с нами в трудные часы, чтобы по Твоей милости мы вышли из этого мира и пошли к Небу навеки прославлять Тебя. Мария, лучшая наша Мать и образец для каждой семьи, будь всегда с моей дорогой семьей". Аминь.