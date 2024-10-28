Церковне свято 29 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 29 жовтня у церковному календарі

Свята Анастасія Римляниня стала сиротою в три роки та виросла в монастирі біля Рима, де прийняла чернецтво. Коли їй виповнилося двадцять один рік, в Римі почалися переслідування християн під час правління імператора Декія. Анастасія була дуже красивою, і багато заможних римлян хотіли на ній одружитися, але вона відмовила всім, обравши залишитися нареченою Христовою.

Язичники викрали її з монастиря і привели до правителя, звинувативши в ненависті до багатих наречених і в шануванні розіп'ятого Христа. Воєначальник Пров наказав їй принести жертву ідолам, але Анастасія відмовилася.

Вона пережила жахливі тортури: їй вирвали нігті, відсікли руки та ноги, а потім вирвали всі зуби. Коли Анастасія просила води, їй допоміг Кирил, який був поруч. Після цього їй відрізали язик, а потім її обезголовили. Кирила також стратили, оскільки мучителі вважали його таємним християнином.

Свята Анастасія Римляниня (зображення: blagovist.info)

Що не можна робити

Лихословити і сваритися

Залишати дітей на самоті

Відмовляти у допомозі.

Не варто спілкуватися з малознайомими людьми, оскільки це може призвести до серйозних конфліктів. Також не можна накривати стіл незаміжнім жінкам.

Народні прикмети і традиції 29 жовтня

Зранку на рослинах іній - ввечері піде сніг

Хмари пливуть повільно - скоро заморозки

Голосно кричать птахи - чекайте мороз

На березі ще висить листя - до теплої погоди.

Цього дня існувала традиція, за якою жінки одягали коралі. Вважалося, що це приносить удачу і допомагає успішно завершити будь-які справи до кінця року.

У кого день ангела 29 жовтня

Завтра іменини святкують: Андрій, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Агата, Анастасія, Ганна, Марія.

За гороскопом люди, які народилися 29 жовтня - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 29 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: