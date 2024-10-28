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Церковный праздник 29 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Понедельник 28 октября 2024 22:45
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Церковный праздник 29 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 29 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

29 октября православные украинцы чтят память святой преподобномученицы Анастасии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 29 октября в церковном календаре

Святая Анастасия Римляниня стала сиротой в три года и выросла в монастыре возле Рима, где приняла монашество. Когда ей исполнилось двадцать один год, в Риме начались преследования христиан во время правления императора Декия. Анастасия была очень красивой, и многие состоятельные римляне хотели на ней жениться, но она отказала всем, избрав остаться невестой Христовой.

Язычники похитили ее из монастыря и привели к правителю, обвинив в ненависти к богатым женихам и в почитании распятого Христа. Военачальник Пров приказал ей принести жертву идолам, но Анастасия отказалась.

Она пережила ужасную пытку: ей вырвали ногти, отсекли руки и ноги, а потом вырвали все зубы. Когда Анастасия просила воды, ей помог Кирилл, который был рядом. После этого ей отрезали язык, а потом ее обезглавили. Кирилла также казнили, поскольку мучители считали его тайным христианином.

Церковный праздник 29 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Святая Анастасия Римляниня (изображение: blagovist.info)

Что нельзя делать

  • Злословить и ссориться
  • Оставлять детей в одиночестве
  • Отказывать в помощи.

Не стоит общаться с малознакомыми людьми, поскольку это может привести к серьезным конфликтам. Также нельзя накрывать стол незамужним женщинам.

Народные приметы и традиции 29 октября

  • Утром на растениях иней - вечером пойдет снег
  • Облака плывут медленно - скоро заморозки
  • Громко кричат птицы - ждите мороз
  • На берегу еще висят листья - к теплой погоде.

В этот день существовала традиция, по которой женщины одевали кораллы. Считалось, что это доставляет удачу и помогает успешно завершить любые дела до конца года.

У кого день ангела 29 октября

Завтра именины празднуют: Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

По гороскопу люди, родившиеся 29 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 29 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День военного финансиста
  • Всемирный день борьбы с псориазом
  • Всемирный день борьбы с инсультом
  • Всемирный день балета.

Ранее мы рассказывали три вероятных теории о том, кто на самом деле написал Библию.

Также узнайте, как правильно подавать записки в церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Благовест", Sogodni Svyato, Википедия.

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