Хто насправді написав Біблію? Три ймовірні теорії

У сфері релігійної літератури Біблія посідає одне з найважливіших місць в історії людства. Її слова вплинули на переконання та практики мільйонів людей у всьому світі, але залишається фундаментальне питання: хто насправді написав цю священну книгу?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто саме написав священну книгу та поширив її текти по всьому світу.

Теорія усного диктанту

Згідно з теорією усного диктанту, вважається, що Бог безпосередньо написав Вітхий і Новий Завіти або передав своє послання через людей. В основі цієї концепції лежить ідея, що Святого Духа було направлено на допомогу пророкам і історичним діячам, які фіксували Боже слово.

Католицький священник Никанор П'єр Джорджіо Аустриако висуває подібну, але трохи відмінну інтерпретацію божественної натхненності. Він порівнює дію Бога з роботою автора, який пише подяку ручкою. У цьому випадку автор є основною причиною написання, тоді як ручка виконує роль інструменту.

З цієї аналогії можна зробити висновок, що Бог - це первинна причина створення Біблії, яка надихнула людських авторів, слугуючи їм як інструментам для написання священного тексту. Цей підхід підкреслює повагу Бога до свободи, талантів і обмежень, які Він наділив своїми творіннями.

Таким чином, теорія усного диктанту пропонує цікаву перспективу на питання натхнення і написання священних текстів, акцентуючи на співпраці між Божественним і людським у створенні Біблії.

Моїсей як автор Біблії

Одна з теорій, яка існує щодо авторства Біблії, стверджує, що саме Моїсей написав П'ятикнижжя - перші п’ять книг Вітхого Завіту та єврейської Біблії. Ця думка почала поширюватися серед біблістів у VI столітті нашої ери, але до середини XVII століття вона втратила популярність.

Основною проблемою цієї теорії є те, що Моїсей помирає наприкінці книги Второзаконня, що викликає питання щодо того, як він міг завершити написання тексту. Єврейський Талмуд намагається вирішити цю невідповідність, припускаючи, що його наступник міг дописати частини, які Моїсей не встиг завершити.

Під час розвитку наукових досліджень більшість дослідників почали сумніватися не лише у можливості написання всього П'ятикнижжя однією особою, а й у самій ідеї, що один автор міг створити такий великий обсяг тексту. Таким чином, питання про авторство Біблії залишається відкритим, і це підіймає нові аспекти для розуміння святого письма та його походження.

Біблія як спільний проект

Біблія була створена не одним автором, а кількома особами, що працювали впродовж століть. Новий Завіт, який описує життя Ісуса, приписується свідкам тих подій, зокрема апостолам та лідерам ранньої церкви. Сучасні вчені, ґрунтуючись на історичних свідченнях і текстуальному аналізі, вважають, що процес написання Біблії відбувався поступово.

Цей процес включав участь різних спільнот та культурних впливів. Наприклад, тексти, що приписуються таким відомим постатям, як цар Давид чи Соломон, могли бути створені на основі різних джерел.

"Біблія не була написана одним автором чи групою окремих осіб, а створена спільнотами писців. Імена авторів не вказані в Біблії, оскільки ідея авторства була закріплена у пізнішу епоху давніми греками. В доелліністичному світі стародавньої близькосхідної літератури книги створювалися, зберігалися та передавалися спільнотами писців", - зазначає відомий дослідник Вільям Шнідевінд у своїй книзі "Хто насправді написав Біблію: історія писців".

Таким чином, Біблія є результатом колективної праці, що відображає багатогранність думок та культур, які вплинули на її формування.