Церковне свято 29 січня: це потрібно обов'язково зробити для залучення щастя до будинку

29 січня церква за новим календарем вшановує пам'ять святого Лаврентія Римського.
Про те, що потрібно зробити у цей день, а що - категорично заборонено, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Святий Лаврентій був відомий своїм даром зцілення. Він допомагав тим, хто приходив до нього з молитвами та проханнями про порятунок від хвороб. Лаврентій міг зцілити від сліпоти і допомагав людям, які мали проблеми із зором.
Згідно з повір'ями, цього дня варто провести "ритуал", який допоможе залучити до будинку щастя. Для цього господиням варто спекти пиріжки з капустою, саме вони вважаються найкращою "наживкою" для достатку та гарного життя.
Окрім цього, цього дня варто покликати у гості найближчих. Не скупіться на частування та накрийте щедрий стіл.
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