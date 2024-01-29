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Церковне свято 29 січня: це потрібно обов'язково зробити для залучення щастя до будинку

Що потрібно зробити 29 січня (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

29 січня церква за новим календарем вшановує пам'ять святого Лаврентія Римського.

Про те, що потрібно зробити у цей день, а що - категорично заборонено, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Святий Лаврентій був відомий своїм даром зцілення. Він допомагав тим, хто приходив до нього з молитвами та проханнями про порятунок від хвороб. Лаврентій міг зцілити від сліпоти і допомагав людям, які мали проблеми із зором.

Згідно з повір'ями, цього дня варто провести "ритуал", який допоможе залучити до будинку щастя. Для цього господиням варто спекти пиріжки з капустою, саме вони вважаються найкращою "наживкою" для достатку та гарного життя.

Окрім цього, цього дня варто покликати у гості найближчих. Не скупіться на частування та накрийте щедрий стіл.

Головні прикмети цього дня

  • погана погода - весна буде з дощами
  • вітер піднявся вдень - вже скоро потепління
  • вдарили морози - чекайте на спекотне літо.

Що не можна робити у цей день

  • відмовляти у допомозі людям
  • проганяти будь-кого, хто опиниться на порозі вашого будинку, і попросить про допомогу
  • свариться з людьми
  • перевантажувати себе роботою.

Хто відзначає день ангела 29 січня

День ангела святкують Герасим, Іван, Роман, Гнат.

 

До речі, раніше ми розповідали, у кого день ангела у лютому 2024 року за новим та старим календарем.

Також нещодавно стало відомо, коли буде Масляна цього року.

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