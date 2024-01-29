Церковный праздник 29 января: это нужно обязательно сделать для привлечения счастья в дом

29 января церковь по новому календарю чтит память святого Лаврентия Римского.
О том, что нужно сделать в этот день, а что - категорически запрещено, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святой Лаврентий был известен своим даром исцеления. Он помогал тем, кто приходил к нему с молитвами и просьбами об избавлении от болезней. Лаврентий мог исцелить от слепоты и помогал людям, у которых были проблемы со зрением.
Согласно поверьям, в этот день стоит провести "ритуал", который поможет привлечь в дом счастья. Для этого хозяйкам стоит испечь пирожки с капустой, именно они считаются лучшей "наживкой" для достатка и хорошей жизни.
Кроме этого, в этот день стоит позвать в гости самых близких. Не скупитесь на угощения и накройте щедрый стол.
День ангела празднуют Герасим, Иван, Роман, Игнат.
К слову, ранее мы рассказывали, у кого день ангела в феврале 2024 года по новому и старому календарю.
Также недавно стало известно, когда будет Масленица в этом году.