Церковный праздник 29 января: это нужно обязательно сделать для привлечения счастья в дом

История праздника

Святой Лаврентий был известен своим даром исцеления. Он помогал тем, кто приходил к нему с молитвами и просьбами об избавлении от болезней. Лаврентий мог исцелить от слепоты и помогал людям, у которых были проблемы со зрением.

Согласно поверьям, в этот день стоит провести "ритуал", который поможет привлечь в дом счастья. Для этого хозяйкам стоит испечь пирожки с капустой, именно они считаются лучшей "наживкой" для достатка и хорошей жизни.

Кроме этого, в этот день стоит позвать в гости самых близких. Не скупитесь на угощения и накройте щедрый стол.

Главные приметы этого дня

плохая погода - весна будет дождливой

ветер днем поднялся - уже скоро потепление

ударили морозы - ждите жаркого лета.

Что нельзя делать в этот день

отказывать в помощи людям

прогонять любого, кто окажется на пороге вашего дома, и попросит о помощи

ссорится с людьми

перегружать себя работой.

Кто отмечает день ангела 29 января

День ангела празднуют Герасим, Иван, Роман, Игнат.