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Церковный праздник 29 января: это нужно обязательно сделать для привлечения счастья в дом

Что нужно сделать 29 января (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

29 января церковь по новому календарю чтит память святого Лаврентия Римского.

О том, что нужно сделать в этот день, а что - категорически запрещено, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Святой Лаврентий был известен своим даром исцеления. Он помогал тем, кто приходил к нему с молитвами и просьбами об избавлении от болезней. Лаврентий мог исцелить от слепоты и помогал людям, у которых были проблемы со зрением. 

Согласно поверьям, в этот день стоит провести "ритуал", который поможет привлечь в дом счастья. Для этого хозяйкам стоит испечь пирожки с капустой, именно они считаются лучшей "наживкой" для достатка и хорошей жизни.

Кроме этого, в этот день стоит позвать в гости самых близких. Не скупитесь на угощения и накройте щедрый стол.

Главные приметы этого дня

  • плохая погода - весна будет дождливой
  • ветер днем поднялся - уже скоро потепление
  • ударили морозы - ждите жаркого лета.

Что нельзя делать в этот день

  • отказывать в помощи людям
  • прогонять любого, кто окажется на пороге вашего дома, и попросит о помощи
  • ссорится с людьми
  • перегружать себя работой.

Кто отмечает день ангела 29 января

День ангела празднуют Герасим, Иван, Роман, Игнат. 

 

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