Церковне свято 29 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Про те, яке свято сьогодні 29 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Ігнатій Богоносець, перенесення мощей якого згадують 29 січня, був одним з перших отців Церкви, а також єпископом Антіохії. Святий народився в IV столітті в стародавньому Римі, а в юності навчався у апостола Іоанна Богослова.

Ставши єпископом, святий Ігнатій впродовж 40 років проповідував християнство та підтримував дух прихожан. Проте коли до влади прийшов імператор Траян, розпочалися гоніння християн.

Тоді Ігнатія ув'язнили та повезли на суд до Риму. Під час тривалої поїздки святий написав сім листів до церковних громад, а також укріпляв віру місцевих в Господа.

Коли римські християни спробували врятувати Ігнатія з ув'язнення, святий відмовився від визволення. За наказом правителя, єпископа кинули звірам на розтерзання.

Вірянам вдалося зібрати кістки Ігнатія Богоносця та поховати їх в Римі, а згодом у Антіохії. В 450 році мощі були перенесені до нової церкви, а в середині VII століття - до римської церкви святого Папи Климента. Згідно з переказами, біля мощей відбувалися численні дива та зцілення.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні мороз - літо буде спекотним

29 січня вітер піднявся вдень - до потепління

Сьогодні погода погана - весна буде дощовою

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до переконань пращурів, щоб уникнути негараздів, сьогодні не можна:

сваритися з кимось

проганяти того, хто попросить про допомогу

забагато працювати

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 29 січня день ангела відзначають власники таких імен: Роман, Костянтин, Дмитро, Іван.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини святкують: Іван, Неоніла, Петро, Максим, Симон, Ян.