Церковный праздник 29 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
29 января православная церковь вспоминает перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца. По старому календарю сегодня - поклонение оковам святого апостола Петра.
О том, какой праздник сегодня 29 января, а также о его истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Игнатий Богоносец, перенесение мощей которого вспоминают 29 января, был одним из первых отцов Церкви, а также епископом Антиохии. Святой родился в IV веке в древнем Риме, а в юности учился у апостола Иоанна Богослова.
Став епископом, святой Игнатий в течение 40 лет проповедовал христианство и поддерживал дух прихожан. Однако когда к власти пришел император Траян, начались гонения христиан.
Тогда Игнатия посадили в тюрьму и повезли на суд в Рим. Во время длительной поездки святой написал семь писем к церковным общинам, а также укреплял веру местных в Господа.
Когда римские христиане попытались спасти Игнатия из заключения, святой отказался от освобождения. По приказу правителя, епископа бросили зверям на растерзание.
Верующим удалось собрать кости Игнатия Богоносца и похоронить их в Риме, а затем в Антиохии. В 450 году мощи были перенесены в новую церковь, а в середине VII века - в римскую церковь святого Папы Климента. Согласно преданию, у мощей происходили многочисленные чудеса и исцеления.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня мороз - лето будет жарким
- 29 января ветер поднялся днем - к потеплению
- Сегодня погода плохая - весна будет дождливой
Что сегодня нельзя делать
Согласно убеждениям предков, чтобы избежать невзгод, сегодня нельзя:
- ссориться с кем-то
- прогонять того, кто попросит о помощи
- много работать
У кого сегодня день ангела
По новому стилю, 29 января день ангела отмечают обладатели таких имен: Роман, Константин, Дмитрий, Иван.
К тому же по старому стилю сегодня именины празднуют: Иван, Неонила, Петр, Максим, Симон, Ян.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.