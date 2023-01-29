Церковне свято 29 січня: чим цей день небезпечний, що не можна робити, а кого привітати з днем ангела

29 січня православна церква вшановує пам'ять святого Петра, який є покровителем худоби.
У матеріалі Styler ми розповімо про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також когось привітати з іменинами.
Цар Ірод близько 42 року наказав апостолу Петру ув'язнити, оскільки хотів його стратити. Напередодні суду закутий залізними веригами апостол спав між двома воїнами. За легендою вночі його розбудив ангел, посланий Богом, і наказав йому встати. Апостол Петро встав, і тоді кайдани впали на землю, а ангел вивів його з в'язниці. Ці вериги знайшли єрусалимські християни і зберігали їх як священну реліквію, що передається з покоління до покоління. З часів Папи Римського Олександра вериги апостола Петра щороку 29 січня виносилися на поклоніння віруючим.
У народі це свято називають Петра Вериги, в цей день треба було утримувати худобу на зимових кормах частину зими, що залишилася.
29 січня іменини святкують: Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.
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