Церковне свято 29 січня: чим цей день небезпечний, що не можна робити, а кого привітати з днем ангела

Традиції цього дня

Цар Ірод близько 42 року наказав апостолу Петру ув'язнити, оскільки хотів його стратити. Напередодні суду закутий залізними веригами апостол спав між двома воїнами. За легендою вночі його розбудив ангел, посланий Богом, і наказав йому встати. Апостол Петро встав, і тоді кайдани впали на землю, а ангел вивів його з в'язниці. Ці вериги знайшли єрусалимські християни і зберігали їх як священну реліквію, що передається з покоління до покоління. З часів Папи Римського Олександра вериги апостола Петра щороку 29 січня виносилися на поклоніння віруючим.

У народі це свято називають Петра Вериги, в цей день треба було утримувати худобу на зимових кормах частину зими, що залишилася.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде холодною.

Північний вітер на День Петра - чекай на похолодання і морози.

Якщо 29 січня видається морозний день – літо буде спекотним та посушливим.

Якщо на даний момент залишилося багато запасів, то рік буде врожайним.

Якщо птахи літають дуже низько, незабаром будуть опади.

Що не можна робити у цей день

Цього дня не можна ображати свійських тварин та худобу, покровителем яких, як вважалося, є апостол Петро.

Рибалкам слід бути уважними при озері та водоймищах, адже в цей день починала ламатися лід.

Сьогодні краще не виносити сміття з хати, то можна разом із ним і винести власне щастя.

Не можна прати одяг у день Петра.

29 січня іменини святкують: Петро, Максим, Леоніла, Іван, Георгій, Нестор, Зосим.