Церковный праздник 29 января: чем этот день опасен, что нельзя делать, а кого поздравить с днем ангела

29 января православная церковь чтит память святого Петра, который является покровителем домашнего скота.
В материале Styler мы расскажем о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.
Царь Ирод около 42 года приказал апостолу Петру заключить в тюрьму, так как хотел его казнить. Накануне суда закованный железными веригами апостол спал между двумя воинами. По легенде ночью его разбудил ангел, посланный Богом, и велел ему встать. Апостол Петр встал, и тогда оковы пали на землю, а ангел вывел его из тюрьмы. Эти вериги нашли иерусалимские христиане и хранили их как священную реликвию, передаваемую из поколения в поколение. Со времен Папы Римского Александра вериги апостола Петра ежегодно 29 января выносились на поклонение верующим.
В народе этот праздник называют Петра Вериги, в этот день надо было содержать домашний скот на зимних кормах оставшуюся часть зимы.
29 января именины празднуют: Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим.
Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.
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