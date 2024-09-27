Церковне свято 28 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

28 вересня православні українці вшановують святого ісповідника Харитона та інших за новим церковним календарем. У народі цей день називають Харитонів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 28 вересня у церковному календарі

Святий Харитон жив у III столітті в місті Іконії, розташованому в римській провінції Лікаонія, на території сучасної Туреччини. Він був відданим християнином, славився своїм благочестям та чеснотами.

Під час гонінь на християн, що відбувалися за імператорів Галерія, Максиміана та Лікінія, Харитон потрапив до в’язниці за відмову приносити жертви язичницьким богам. Попри жорстокі муки, він залишався вірним своїй вірі в Ісуса Христа.

Після звільнення Харитон вирушив у паломництво до Єрусалима. На шляху його захопили розбійники, але дивом він зміг врятуватися. У місці свого порятунку він заснував монастир, відомий як Фаранська Лавра.

Пізніше святий заснував ще два монастирі: Єрихонський і Сукійський. Святий Харитон прославився своєю духовною мудрістю та суворими монастирськими правилами. Він прожив благочестиве життя і помер близько 350 року, залишивши по собі важливу спадщину для християнської громади.

Харитон Сповідник (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:\

Сваритися та лихословити

Жалітися на життя

Прибирати у домі

Ділитися планами на майбутнє.

Також не рекомендується в цей день ходити в гості чи запрошувати друзів до себе. Наші предки вважали, що це може призвести до непередбачуваних конфліктів і сварок.

Крім того, укладати серйозні фінансові угоди в цей період теж не радили, оскільки вважалося, що такі домовленості не принесуть бажаних результатів.

Народні прикмети і традиції 28 вересня

Вітер холодний - наступне літо буде теплим

Опадає листя - до гарного врожаю

Ясна погода - взимку буде багато снігу

З берези вже опало листя - зима буде холодною.

В народі цей день відомий як Харитонів. Наші предки вірили, що у цей день не слід вживати ягоди. Існувало переконання, що в ягодах може вселитися нечиста сила.

У кого день ангела 28 вересня

Завтра іменини святкують: Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна.

За гороскопом люди, які народилися 28 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 28 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: