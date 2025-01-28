Церковне свято 28 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
Сьогодні за новим календарем православна церква вшановує пам'ять преподобного Єфрема Сирійця. За старим календарем 28 січня згадують преподобних Павла Фівейського та Іоана Кущника.
Про те, яке свято сьогодні 28 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Історія церковного свята
Преподобний Єфрем Сирієць, якого також називають Сиріном, народився близько 306 року, за часів правління імператора Костянтина. Родина, в якій народився хлопчик, проживала в Месопотамії, а його батьки були християнами.
Вважається, що саме батько та матір дали синові напрямок життя. Спершу хлопчик навчався у єпископа Іоанна, а здобувши духовну освіту, вирушив для продовження навчання в сирійське місто Едесу.
Яфрем одержав Сан священника та почав проповідувати Слово Боже, а також писати церковні повчання. Для того, щоб краще пізнати духовну істину, Єфрем вирушав у далекі мандрівки, спілкуючись з пустельниками.
Зокрема, святий відвідав святого Василя Великого, після чого повернувся до Едесу. Там Єфрем став самітником, оселившись в печері та проводячи весь час в молитвах і написаннях духовних творів. Згодом до нього почали приходити послідовники, щоб переймати молитви та чернечі настанови.
Головні прикмети цього дня
- Якщо сьогодні вітер дме сильно - незабаром будуть дощі
- 28 січня небо темне - до відлиги
- Цього дня низько літають птахи - незабаром прийдуть морози
- 28 січня на деревах з'явився іній - до потепління
Що сьогодні не можна робити
Відповідно до народних прикмет, щоб не розгнівати святих і не зіпсувати долю, сьогодні не можна:
- лаятись і скандалити
- переїдати та зловживати алкоголем
- позичати комусь або у когось гроші
- пліткувати
- вбивати комах
У кого сьогодні день ангела
За новим стилем, 28 січня день ангела святкують власники таких імен: Георгій, Володимир, Ольга.
Крім цього, за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Прохор, Гаврило, Михайло, Олена, Іван, Ілона, Павло, Ян.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.