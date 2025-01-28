Церковный праздник 28 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Сегодня по новому календарю православная церковь чтит память преподобного Ефрема Сирийца. По старому календарю 28 января вспоминают преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
О том, какой праздник сегодня 28 января, а также о его истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Преподобный Ефрем Сириец, которого также называют Сирином, родился около 306 года, во времена правления императора Константина. Семья, в которой родился мальчик, проживала в Месопотамии, а его родители были христианами.
Считается, что именно отец и мать дали сыну направление жизни. Сперва мальчик учился у епископа Иоанна, а получив духовное образование, отправился для продолжения обучения в сирийский город Эдесу.
Яфрем получил сан священника и начал проповедовать Слово Божье, а также писать церковные поучения. Для того, чтобы лучше познать духовную истину, Ефрем отправлялся в дальние странствия, общаясь с отшельниками.
В частности, святой посетил святого Василия Великого, после чего вернулся в Эдесу. Там Ефрем стал отшельником, поселившись в пещере и проводя все время в молитвах и написании духовных произведений. Впоследствии к нему начали приходить последователи, чтобы перенимать молитвы и монашеские наставления.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня ветер дует сильно - вскоре будут дожди
- 28 января небо темное - к оттепели
- В этот день низко летают птицы - вскоре придут морозы
- 28 января на деревьях появился иней - к потеплению
Что сегодня нельзя делать
Согласно народным приметам, чтобы не разгневать святых и не испортить судьбу, сегодня нельзя:
- ругаться и скандалить
- переедать и злоупотреблять алкоголем
- занимать кому-то или у кого-то деньги
- сплетничать
- убивать насекомых
У кого сегодня день ангела
По новому стилю, 28 января день ангела празднуют обладатели таких имен: Георгий, Владимир, Ольга.
Кроме этого, по старому стилю сегодня именины отмечают: Прохор, Гавриил, Михаил, Елена, Иван, Илона, Павел, Ян.
Недавно мы писали о том, у кого именины в феврале 2025 года.
А также рассказывали о том, какие церковные праздники по новому календарю будут в феврале.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.