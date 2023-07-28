Церковне свято 28 липня: що суворо заборонено цього особливого дня, у кого День ангела

У чому суть свята

Володимир був онуком рівноапостольної княгині Ольги та запровадив у Київській Русі християнство. Ставши князем, Володимир захотів узяти за дружину Ганну, сестру візантійських імператорів Василя та Костянтина. Ті погодилися лише за однієї умови, якщо Володимир прийме християнство та хреститься.

1 серпня 988 року князь прочитав молитву над водами Дніпра, охрестивши їх. Потім отримали хрещення усі жителі Києва. Для цього було запрошено грецьке духовенство на чолі із митрополитом Київським святителем Михайлом.

Цей день зазвичай був дощовим, звідси і назва "Кірики-мокродирики". Якщо ж день видавався сонячний, то зауважували: "На Володимира Червоне Сонечко сонце червоніше світить". Але, незважаючи на це, селяни намагалися не виходити в поле, щоб не зустрітися з нечистою силою і не накликати на себе лихо.

Головні прикмети цього дня

Липа пожовкла – осінь ранньою буде.

Дощ із ранку – до сонячного дня.

Південний вітер повіяв – погода буде ясною. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка простоїть кілька днів.

Якщо грім гучно гримить, буде злива.

Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.

Туман увечері – на дощ.

Коники голосно цокочуть - до спеки.

Що не можна робити 28 липня

Цього дня не можна відмовляти у допомозі нужденним. Якщо ж ви проігноруйте це попередження, то ризикуєте потрапити у вир неприємних подій. Цього дня не можна скаржитися на долю.

28 липня не слід працювати на відкритому повітрі – у полі чи городі. Присвятіть цей день роботі у внутрішніх приміщеннях. Не можна сваритися, лаятись із близькими.

Іменини сьогодні святкують володарі імен: Авда, Авудим, Василь, Володимир.