Церковный праздник 28 июля: что строго запрещено в этот особенный день, у кого День ангела

В чем суть праздника

Владимир являлся внуком равноапостольной княгини Ольги и ввел в Киевской Руси христианство. Став князем, Владимир захотел взять в жены Анну, сестру византийских императоров Василия и Константина. Те согласились только при одном условии, если Владимир примет христианство и крестится.

1 августа 988 года князь прочел молитву над водами Днепра, окрестив их. Затем получили крещение все жители Киева. Для этого было приглашено греческое духовенство во главе с митрополитом Киевским святителем Михаилом.

Этот день обычно был дождливым, отсюда и название "Кирики-мокродырики". Если же день выдавался солнечный, то подмечали: "На Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит". Но, несмотря на это, крестьяне старались не выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой и не накликать на себя беду.

Главные приметы этого дня

Липа пожелтела – осень ранней будет.

Дождь с утра – к солнечному дню.

Южный ветер подул – погода ясной будет. Восточный – к ветряной и дождливой погоде, которая простоит несколько дней.

Если гром гулко гремит, будет ливень.

Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных деньков.

Туман вечером – к дождю.

Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

Что нельзя делать 28 июля

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Если же вы проигнорируйте это предупреждение, то рискуете попасть в водоворот неприятных событий. В этот день нельзя жаловаться на судьбу.

28 июля не следует работать на открытом воздухе - в поле или огороде. Посвятите этот день работе во внутренних помещениях. Нельзя ссориться, ругаться с близкими.

Именины сегодня празднуют обладатели имен: Авда, Авудим, Василий, Владимир.