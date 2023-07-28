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Церковный праздник 28 июля: что строго запрещено в этот особенный день, у кого День ангела

Какой церковный праздник 28 июля (Getty Images)
Автор: Styler

Сегодня, 28 июля - день памяти равноапостольного князя Владимира.Это очень знаковая личность для всех украинцев.

Что можно и нельзя делать, дни ангела, приметы - читайте в материале Styler.

В чем суть праздника

Владимир являлся внуком равноапостольной княгини Ольги и ввел в Киевской Руси христианство. Став князем, Владимир захотел взять в жены Анну, сестру византийских императоров Василия и Константина. Те согласились только при одном условии, если Владимир примет христианство и крестится.

1 августа 988 года князь прочел молитву над водами Днепра, окрестив их. Затем получили крещение  все жители Киева. Для этого было приглашено греческое духовенство во главе с митрополитом Киевским святителем Михаилом.

Этот день обычно был дождливым, отсюда и название "Кирики-мокродырики". Если же день выдавался солнечный, то подмечали: "На Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит". Но, несмотря на это, крестьяне старались не выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой и не накликать на себя беду. 

Главные приметы этого дня

  • Липа пожелтела – осень ранней будет.
  • Дождь с утра – к солнечному дню.
  • Южный ветер подул – погода ясной будет. Восточный – к ветряной и дождливой погоде, которая простоит несколько дней.
  • Если гром гулко гремит, будет ливень.
  • Если радуги после дождя не видно, то впереди много ясных деньков.
  • Туман вечером – к дождю.
  • Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

Что нельзя делать 28 июля

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Если же вы проигнорируйте это предупреждение, то рискуете попасть в водоворот неприятных событий. В этот день нельзя жаловаться на судьбу.

28 июля не следует работать на открытом воздухе - в поле или огороде. Посвятите этот день работе во внутренних помещениях. Нельзя ссориться, ругаться с близкими.

Именины сегодня празднуют обладатели имен: Авда, Авудим, Василий, Владимир.

 

Раньше мы писали, какой юбилей нельзя праздновать, потому что свалятся проблемы и безденежье.

Также читайте обо всех церковных праздниках августа 2023 года.

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