Церковный праздник 28 июля: что строго запрещено в этот особенный день, у кого День ангела

Сегодня, 28 июля - день памяти равноапостольного князя Владимира.Это очень знаковая личность для всех украинцев.
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Владимир являлся внуком равноапостольной княгини Ольги и ввел в Киевской Руси христианство. Став князем, Владимир захотел взять в жены Анну, сестру византийских императоров Василия и Константина. Те согласились только при одном условии, если Владимир примет христианство и крестится.
1 августа 988 года князь прочел молитву над водами Днепра, окрестив их. Затем получили крещение все жители Киева. Для этого было приглашено греческое духовенство во главе с митрополитом Киевским святителем Михаилом.
Этот день обычно был дождливым, отсюда и название "Кирики-мокродырики". Если же день выдавался солнечный, то подмечали: "На Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит". Но, несмотря на это, крестьяне старались не выходить в поле, чтобы не встретиться с нечистой силой и не накликать на себя беду.
В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Если же вы проигнорируйте это предупреждение, то рискуете попасть в водоворот неприятных событий. В этот день нельзя жаловаться на судьбу.
28 июля не следует работать на открытом воздухе - в поле или огороде. Посвятите этот день работе во внутренних помещениях. Нельзя ссориться, ругаться с близкими.
Именины сегодня празднуют обладатели имен: Авда, Авудим, Василий, Владимир.
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