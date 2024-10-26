Церковне свято 27 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела
27 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого мученика Нестора за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке свято 27 жовтня у церковному календарі
Нестор - важлива постать в історії України, яка, ймовірно, походила з Київської землі. Як чернець Києво-Печерської лаври, він здобув глибоку освіту та став активним учасником церковного життя.
Найбільш відомим твором Нестора є "Повість минулих літ", яка вважається одним із найцінніших джерел з історії Русі. Цей літопис охоплює події з давніх часів до початку XII століття, систематизуючи та доповнюючи вже наявні літописи.
Згідно з переказами, Нестор став мучеником під час переслідувань християн. Його життя обірвалося через захист християнських цінностей і переконань. Ця доля підкреслює не лише його особисті жертви, а й важливість його внеску у збереження християнської віри в суспільстві. Нестор залишив після себе спадщину, яка вплинула на формування національної ідентичності та релігійного життя в Україні.
Нестор Літописець, реконструкція (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити
- Лихословити і сваритися
- Пліткувати, наговорювати на інших
- Переїдати, вживати алкоголь
- Давати пусті обіцянки
- Просити гроші у борг.
Цей день сприятливий для генерального прибирання у домі. Наведення ладу не лише допоможе створити атмосферу затишку, але й наповнить ваш простір любов'ю і гармонією.
Народні прикмети і традиції 27 жовтня
- Зранку густий туман - буде відлига
- На деревах лежить іній - скоро морози
- Іде дощ - зима буд м’якою і теплою
- Піднявся вітер - чекайте на опади.
Цього дня важливо знайти час для молитви в повній тиші та самотності. Саме в такі моменти святі можуть допомогти здійснити ваше найзаповітніше бажання.
У кого день ангела 27 жовтня
Завтра іменини святкують: Андрій, Валентин, Марк, Нестор, Капітоліна.
За гороскопом люди, які народилися 27 жовтня - Скорпіони.
Які свята ще відзначають в Україні завтра
Окрім церковного свята, 27 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День української писемності та мови
- День автомобіліста
- Міжнародний день тещі
- Міжнародний день плюшевого ведмедика.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.