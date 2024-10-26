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Церковный праздник 27 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Суббота 26 октября 2024 22:54
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Церковный праздник 27 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 27 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

27 октября православные украинцы чтят память святого мученика Нестора по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 27 октября в церковном календаре

Нестор – важная фигура в истории Украины, которая, вероятно, происходила из Киевской земли. Как монах Киево-Печерской лавры, он получил глубокое образование и стал активным участником церковной жизни.

Наиболее известным произведением Нестора является "Повесть временных лет", которая считается одним из самых ценных источников по истории Руси. Эта летопись охватывает события с давних времен до начала XII века, систематизируя и дополняя уже существующие летописи.

Согласно преданию, Нестор стал мучеником во время преследований христиан. Его жизнь оборвалась из-за защиты христианских ценностей и убеждений. Эта судьба подчеркивает не только его личные жертвы, но и важность его вклада в сохранение христианской веры в обществе. Нестор оставил после себя наследие, повлиявшее на формирование национальной идентичности и религиозной жизни в Украине.

Церковный праздник 27 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Нестор Летописец, реконструкция (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

  • Злословить и ссориться
  • Сплетничать, наговаривать на других
  • Переедать, употреблять алкоголь
  • Давать пустые обещания
  • Просить деньги в долг.

Этот день благоприятен для генеральной уборки дома. Наведение строя не только поможет создать атмосферу уюта, но и наполнит ваше пространство любовью и гармонией.

Народные приметы и традиции 27 октября

  • Утром густой туман - будет оттепель
  • На деревьях лежит иней – скоро морозы
  • Идет дождь - зима будет мягкой и теплой
  • Поднялся ветер - ждите осадков.

В этот день важно найти время для молитвы в полной тишине и одиночестве. Именно в такие моменты святые могут помочь осуществить ваше заветное желание.

У кого день ангела 27 октября

Завтра именины празднуют: Андрей, Валентин, Марк, Нестор, Капитолина.

По гороскопу люди, родившиеся 27 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 27 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День украинской письменности и языка
  • День автомобилиста
  • Международный день тещи
  • Международный день плюшевого мишки.

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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