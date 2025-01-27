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Церковне свято 27 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 27 січня в церковному календарі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В понеділок 27 січня починається 32-й тиждень після П'ятдесятниці. Сьогодні православна церква згадує святителя Іоана Златоуста і перенесення його мощей. За старим календарем сьогодні вшановують святих преподобних Отців, убитих у Синаї та святу рівноапостольну Ніну.

Про те, яке свято сьогодні 27 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Іоан Златоуст належить до визначних проповідників та мислителів Християнської церкви. Крім цього, Іоан був архієпископом Константинопольським, блискучим адвокатом та оратором. 

Іоан народився в Антіохії, в 347 році. Батьки Іоана були християнами, втім, виховання хлопчика лягло на плечі матері, Анфуси, після смерті її чоловіка. 

Через заборону Юліана викладання вищих наук у школах, Анфуса віддала сина до язичницької школи, перед тим прищепивши хлопчику християнську віру. Коли Іоану виповнилося шістнадцять, він став навчатися у найвідоміших риторів та філософів. А за чотири роки, закінчивши навчання, парубок став юристом.

Проте за декілька років адвокатської практики Іоан вирішив присвятити життя Богові, тож прийняв хрещення і пішов жити у пустелю на 6 років. Коли Іоан повернувся до Антіохії, його висвятили у диякони, а за декілька років - у пресвітери.

Протягом понад 12 років Іоан ніс слово Боже в народ, після чого був висвячений на архієпископа Константинопольського. Перебуваючи на церковному престолі, Іоан розпродав розкішні речі, а отримані кошти віддав на будівництво до двох лікарень, а також роздав нужденним.

Завдяки своєму аскетизму та викривання лицемірства тодішньої знаті, святий неодноразово підпадав під гоніння. Зокрема, помер Іоан у засланні, у поселенні Комани Понтійські.

Приблизно через 30 років після смерті святого, його мощі перенесли до Константинополя. Згодом, під час руйнування міста, мощі були переправлені до Риму.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо 27 січня раптово стало тепло - лютий буде без морозів 
  • Сьогодні місяць яскравий - до холодів; червоне небесне тіло - до вітру 
  • Якщо цього дня хмари пливуть низько - будуть сильні морози 
  • Після хуртовини на снігових заметах утворилися гребені - до хорошого врожаю 
  • 27 січня весь день співають горобці - до ранньої, але холодної весни

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними переконаннями, щоб залучити в життя успіх та відігнати лихо, сьогодні не можна:

  • проклинати когось або лихословити 
  • сваритися з знайомими та родичами 
  • розповідати свої сни 
  • робити необдумані покупки 
  • мити голову

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 27 січня день ангела відзначають: Петро, Іван, Дмитро.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини святкують власники цих імен: Аристарх, Адам, Сава, Давид, Андрій, Єремія, Веніамін, Павло, Ніна, Іван, Йосип, Ілля, Макар, Марк, Сергій, Степан, Ян.

Раніше ми писали про те, коли буде Масляна в 2025 році.

А також розповідали, коли буде Стрітення Господнє в 2025 році.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.

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