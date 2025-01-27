Церковне свято 27 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія церковного свята

Іоан Златоуст належить до визначних проповідників та мислителів Християнської церкви. Крім цього, Іоан був архієпископом Константинопольським, блискучим адвокатом та оратором.

Іоан народився в Антіохії, в 347 році. Батьки Іоана були християнами, втім, виховання хлопчика лягло на плечі матері, Анфуси, після смерті її чоловіка.

Через заборону Юліана викладання вищих наук у школах, Анфуса віддала сина до язичницької школи, перед тим прищепивши хлопчику християнську віру. Коли Іоану виповнилося шістнадцять, він став навчатися у найвідоміших риторів та філософів. А за чотири роки, закінчивши навчання, парубок став юристом.

Проте за декілька років адвокатської практики Іоан вирішив присвятити життя Богові, тож прийняв хрещення і пішов жити у пустелю на 6 років. Коли Іоан повернувся до Антіохії, його висвятили у диякони, а за декілька років - у пресвітери.

Протягом понад 12 років Іоан ніс слово Боже в народ, після чого був висвячений на архієпископа Константинопольського. Перебуваючи на церковному престолі, Іоан розпродав розкішні речі, а отримані кошти віддав на будівництво до двох лікарень, а також роздав нужденним.

Завдяки своєму аскетизму та викривання лицемірства тодішньої знаті, святий неодноразово підпадав під гоніння. Зокрема, помер Іоан у засланні, у поселенні Комани Понтійські.

Приблизно через 30 років після смерті святого, його мощі перенесли до Константинополя. Згодом, під час руйнування міста, мощі були переправлені до Риму.

Головні прикмети цього дня

Якщо 27 січня раптово стало тепло - лютий буде без морозів

Сьогодні місяць яскравий - до холодів; червоне небесне тіло - до вітру

Якщо цього дня хмари пливуть низько - будуть сильні морози

Після хуртовини на снігових заметах утворилися гребені - до хорошого врожаю

27 січня весь день співають горобці - до ранньої, але холодної весни

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними переконаннями, щоб залучити в життя успіх та відігнати лихо, сьогодні не можна:

проклинати когось або лихословити

сваритися з знайомими та родичами

розповідати свої сни

робити необдумані покупки

мити голову

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 27 січня день ангела відзначають: Петро, Іван, Дмитро.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини святкують власники цих імен: Аристарх, Адам, Сава, Давид, Андрій, Єремія, Веніамін, Павло, Ніна, Іван, Йосип, Ілля, Макар, Марк, Сергій, Степан, Ян.