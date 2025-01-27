ua en ru
Пн, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Церковне свято 27 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Понеділок 27 січня 2025 06:00
UA EN RU
Церковне свято 27 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке свято 27 січня в церковному календарі (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В понеділок 27 січня починається 32-й тиждень після П'ятдесятниці. Сьогодні православна церква згадує святителя Іоана Златоуста і перенесення його мощей. За старим календарем сьогодні вшановують святих преподобних Отців, убитих у Синаї та святу рівноапостольну Ніну.

Про те, яке свято сьогодні 27 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Іоан Златоуст належить до визначних проповідників та мислителів Християнської церкви. Крім цього, Іоан був архієпископом Константинопольським, блискучим адвокатом та оратором.

Іоан народився в Антіохії, в 347 році. Батьки Іоана були християнами, втім, виховання хлопчика лягло на плечі матері, Анфуси, після смерті її чоловіка.

Через заборону Юліана викладання вищих наук у школах, Анфуса віддала сина до язичницької школи, перед тим прищепивши хлопчику християнську віру. Коли Іоану виповнилося шістнадцять, він став навчатися у найвідоміших риторів та філософів. А за чотири роки, закінчивши навчання, парубок став юристом.

Проте за декілька років адвокатської практики Іоан вирішив присвятити життя Богові, тож прийняв хрещення і пішов жити у пустелю на 6 років. Коли Іоан повернувся до Антіохії, його висвятили у диякони, а за декілька років - у пресвітери.

Протягом понад 12 років Іоан ніс слово Боже в народ, після чого був висвячений на архієпископа Константинопольського. Перебуваючи на церковному престолі, Іоан розпродав розкішні речі, а отримані кошти віддав на будівництво до двох лікарень, а також роздав нужденним.

Завдяки своєму аскетизму та викривання лицемірства тодішньої знаті, святий неодноразово підпадав під гоніння. Зокрема, помер Іоан у засланні, у поселенні Комани Понтійські.

Приблизно через 30 років після смерті святого, його мощі перенесли до Константинополя. Згодом, під час руйнування міста, мощі були переправлені до Риму.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо 27 січня раптово стало тепло - лютий буде без морозів
  • Сьогодні місяць яскравий - до холодів; червоне небесне тіло - до вітру
  • Якщо цього дня хмари пливуть низько - будуть сильні морози
  • Після хуртовини на снігових заметах утворилися гребені - до хорошого врожаю
  • 27 січня весь день співають горобці - до ранньої, але холодної весни

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними переконаннями, щоб залучити в життя успіх та відігнати лихо, сьогодні не можна:

  • проклинати когось або лихословити
  • сваритися з знайомими та родичами
  • розповідати свої сни
  • робити необдумані покупки
  • мити голову

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 27 січня день ангела відзначають: Петро, Іван, Дмитро.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини святкують власники цих імен: Аристарх, Адам, Сава, Давид, Андрій, Єремія, Веніамін, Павло, Ніна, Іван, Йосип, Ілля, Макар, Марк, Сергій, Степан, Ян.

Раніше ми писали про те, коли буде Масляна в 2025 році.

А також розповідали, коли буде Стрітення Господнє в 2025 році.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангела Церковний календар Свята Традиції
NEWS
Трамп в турборежимі. Що за тиждень встиг заявити і зробити новий президент США
Трамп в турборежимі. Що за тиждень встиг заявити і зробити новий президент США