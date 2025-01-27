Церковный праздник 27 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
В понедельник 27 января начинается 32-я неделя после Пятидесятницы. Сегодня православная церковь вспоминает святителя Иоанна Златоуста и перенесение его мощей. По старому календарю сегодня почитают святых преподобных Отцов, убиенных в Синае и святую равноапостольную Нину.
О том, какой праздник сегодня 27 января, а также о его истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Иоанн Златоуст относится к выдающимся проповедникам и мыслителям Христианской церкви. Кроме этого, Иоанн был архиепископом Константинопольским, блестящим адвокатом и оратором.
Иоанн родился в Антиохии, в 347 году. Родители Иоанна были христианами, впрочем, воспитание мальчика легло на плечи матери, Анфусы, после смерти ее мужа.
Из-за запрета Юлиана преподавания высших наук в школах, Анфуса отдала сына в языческую школу, перед тем привив мальчику христианскую веру. Когда Иоанну исполнилось шестнадцать, он стал учиться у самых известных риторов и философов. А через четыре года, закончив обучение, юноша стал юристом.
Однако за несколько лет адвокатской практики Иоанн решил посвятить жизнь Богу, поэтому принял крещение и ушел жить в пустыню на 6 лет. Когда Иоанн вернулся в Антиохию, его рукоположили в диаконы, а через несколько лет - в пресвитеры.
В течение более 12 лет Иоанн нес слово Божие в народ, после чего был рукоположен в архиепископа Константинопольского. Находясь на церковном престоле, Иоанн распродал роскошные вещи, а полученные средства отдал на строительство двух больниц, а также раздал нуждающимся.
Благодаря своему аскетизму и разоблачению лицемерия тогдашней знати, святой неоднократно подвергался гонениям. В частности, умер Иоанн в ссылке, в поселении Команы Понтийские.
Примерно через 30 лет после смерти святого, его мощи перенесли в Константинополь. Впоследствии, во время разрушения города, мощи были переправлены в Рим.
Главные приметы этого дня
- Если 27 января внезапно стало тепло - февраль будет без морозов
- Сегодня луна яркая - к холодам; красное небесное тело - к ветру
- Если в этот день облака плывут низко - будут сильные морозы
- После метели на снежных сугробах образовались гребни - к хорошему урожаю
- 27 января весь день поют воробьи - к ранней, но холодной весне
Что сегодня нельзя делать
Согласно народным убеждениям, чтобы привлечь в жизнь успех и отогнать беду, сегодня нельзя:
- проклинать кого-то или сквернословить
- ссориться со знакомыми и родственниками
- рассказывать свои сны
- делать необдуманные покупки
- мыть голову
У кого сегодня день ангела
По новому стилю, 27 января день ангела отмечают: Петр, Иван, Дмитрий.
К тому же по старому стилю сегодня именины празднуют обладатели этих имен: Аристарх, Адам, Савва, Давид, Андрей, Иеремия, Вениамин, Павел, Нина, Иван, Иосиф, Илья, Макар, Марк, Сергей, Степан, Ян.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.