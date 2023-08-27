Церковне свято 27 серпня: як помолитися і кого вітати з днем ангела

Історія свята

Пророк Міхей жив у IX ст. до н.е. Він передбачив загибель ізраїльського царя Ахава у війні з ассирійцями, за що святого посадили до в’язниці, де годували тільки хлібом і водою. Сам же цар загинув на війні так, як пророкував Міхей.

Достеменно невідомо, як помер святий, але, ймовірно, це була мученицька смерть від рук родичів царя. Деякі джерела стверджують, що пророка Михея вбили і кинули в прірву. Його близькі потім витягли його тіло і поховали у своїй землі.

Міхей першим з пророків передбачив, що Юдея буде зруйнована через гріховну поведінку її політичних і релігійних лідерів.

У народі свято називається Міхей Тиховій. У цей день зазвичай закінчували роботу в полі, щоб встигнути до наближення холодів. Також у цей день наставав кінець Успенського посту, тому розпочиналася пора весіль.

Прикмети дня

якщо дме сильний вітер - вересень буде дощовим

тихий вітер в саду - значить буде суха осінь в лісі

журавлі відлітають на південь - чекайте ранніх морозів

червона ранкова зоря - будуть сильні вітри

листя тополі вкрилися росою - до дощу

Що сьогодні не можна робити

шуміти, лаятися і кричати - на Матвія Тиховія треба дотримуватися тиші

готувати страви з тіста, бо відлякаєте удачу

розповідати сни, особливо страшні

вживати спиртне, бо потребуватимете грошей

байдикувати

насміхатися над іншими

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Алім, Дмитро, Єлізар, Леонтій, Теодор, Тимофій, Федір, Соломія, Софія.

Головна молитва дня

Оскільки сьогодні розпочинався весільний сезон, то потрібно помолитися за щастя у сімейному житті, навіть якщо ви вже давно у шлюбі.

"Господи Ісусе Христе, від щирого серця дякуємо Тобі за благодать, яку дарував Ти нам у таїнстві Подружжя; благаємо Тебе, милостиво підтримуй і укріплюй нас повсякчас. Допоможи нам завжди жити у злагоді й вірності і не дай ніякій гіркоті й розчаруванню розділити нас.

Нехай буде любов наша такою терпеливою і міцною, щоб усі печалі й страждання ми переносили без нарікань і були завжди готові пробачити і втішити. Хай наші обручки свідчать і нагадують нам про те, що наше подружжя нерозривне і подібне до союзу, що його Ти, Спаситель світу, уклав із Нареченою Твоєю, Святою Церквою, і скріпив Твоєю Кров’ю.

Нехай знамення Хреста Твого супроводжує нас у спільній молитві, роботі й допомозі одне одному в здобуванні благ заради щирої жертовності наших душ. Дай нам нині для цього святого покликання нові сили по милості Твоїй". Амінь.