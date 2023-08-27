Церковне свято 27 серпня: як помолитися і кого вітати з днем ангела

27 серпня православні віряни вшановують мученика і пророка Міхея.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Пророк Міхей жив у IX ст. до н.е. Він передбачив загибель ізраїльського царя Ахава у війні з ассирійцями, за що святого посадили до в’язниці, де годували тільки хлібом і водою. Сам же цар загинув на війні так, як пророкував Міхей.
Достеменно невідомо, як помер святий, але, ймовірно, це була мученицька смерть від рук родичів царя. Деякі джерела стверджують, що пророка Михея вбили і кинули в прірву. Його близькі потім витягли його тіло і поховали у своїй землі.
Міхей першим з пророків передбачив, що Юдея буде зруйнована через гріховну поведінку її політичних і релігійних лідерів.
У народі свято називається Міхей Тиховій. У цей день зазвичай закінчували роботу в полі, щоб встигнути до наближення холодів. Також у цей день наставав кінець Успенського посту, тому розпочиналася пора весіль.
День ангела сьогодні святкують: Олександр, Алім, Дмитро, Єлізар, Леонтій, Теодор, Тимофій, Федір, Соломія, Софія.
Оскільки сьогодні розпочинався весільний сезон, то потрібно помолитися за щастя у сімейному житті, навіть якщо ви вже давно у шлюбі.
"Господи Ісусе Христе, від щирого серця дякуємо Тобі за благодать, яку дарував Ти нам у таїнстві Подружжя; благаємо Тебе, милостиво підтримуй і укріплюй нас повсякчас. Допоможи нам завжди жити у злагоді й вірності і не дай ніякій гіркоті й розчаруванню розділити нас.
Нехай буде любов наша такою терпеливою і міцною, щоб усі печалі й страждання ми переносили без нарікань і були завжди готові пробачити і втішити. Хай наші обручки свідчать і нагадують нам про те, що наше подружжя нерозривне і подібне до союзу, що його Ти, Спаситель світу, уклав із Нареченою Твоєю, Святою Церквою, і скріпив Твоєю Кров’ю.
Нехай знамення Хреста Твого супроводжує нас у спільній молитві, роботі й допомозі одне одному в здобуванні благ заради щирої жертовності наших душ. Дай нам нині для цього святого покликання нові сили по милості Твоїй". Амінь.
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