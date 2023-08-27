Церковный праздник 27 августа: как помолиться и кого поздравить с днем ангела

История праздника

Пророк Михей жил в IX веке до н. Он предсказал гибель израильского царя Ахава в войне с ассирийцами, за что святого посадили в тюрьму, где кормили только хлебом и водой. Сам же царь погиб на войне так, как пророчил Михей.

Доподлинно неизвестно, как умер святой, но, вероятно, это была мученическая смерть от рук родственников царя. Некоторые источники утверждают, что пророка Михея убили и бросили в бездну. Его близкие потом похоронили тело святого на своей земле.

Михей первым из пророков предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее политических и религиозных лидеров.

В народе праздник называется Михей Тиховой. В этот день обычно заканчивали работу в поле, чтобы успеть до приближения холода. Также в этот день наступал конец Успенского поста, поэтому начиналась пора свадеб.

Приметы дня

если дует сильный ветер - сентябрь будет дождливым

тихий ветер в саду - значит будет сухая осень в лесу

журавли улетают на юг - ждите ранних морозов

красная утренняя звезда - будут сильные ветры

листья тополя покрылись росой - к дождю

Что сегодня нельзя делать

шуметь, ругаться и кричать - на Матвея Тиховия нужно соблюдать тишину

готовить блюда из теста, потому что "отпугнете" удачу

рассказывать сны, особенно страшные

употреблять спиртное, потому что будете нуждаться в деньгах

бездельничать

насмехаться над другими

День ангела сегодня празднуют: Александр, Алим, Дмитрий, Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей, Федор, Соломия, София.

Главная молитва дня

Поскольку сегодня начинался свадебный сезон, то нужно помолиться за счастье в семейной жизни, даже если вы уже давно в браке.

"Господи Иисусе Христе, от всего сердца благодарим Тебя за благодать, которую даровал Ты нам в таинстве супругов; умоляем Тебя, милостиво поддерживай и укрепляй нас во всякое время. Помоги нам всегда жить в согласии и верности и не дай никакой горечью разделить нас.

Да будет любовь наша такой терпеливой и крепкой, чтобы все печали и страдания мы переносили без нареканий и были всегда готовы простить и утешить. Пусть наши кольца свидетельствуют и напоминают нам о том, что наше супружество неразрывно и подобно союзу, который Ты, Спаситель мира, заключил с Невестой Твоей, Святой Церковью, и скрепил Твоей Кровью.

Пусть знамение Креста Твоего сопровождает нас в общей молитве, работе и помощи друг другу в обретении благ ради искренней жертвенности наших душ. Дай нам ныне для этого святого призвания новые силы по милости Твоей". Аминь.