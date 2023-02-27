Церковне свято 27 лютого: що треба зробити в цей день, щоб у домі було щастя і гроші

Традиції та звичаї, що треба зробити

Кажуть, що Кирило - укажчик літньої погоди. Тому за цим днем спостерігали, щоб визначити, яка погода буде влітку.

Селяни намагалися утримати сніг на грядках. Для цього виходили на городи і утрамбовували його, вважалося, що в такому випадку земля буде більш родючою.

Покупки, здійснені в цей день, будуть вдалими. Придбані речі прослужать вам довгий час.

Колись 27 лютого було заведено пригощати повитух. Жінки ходили відвідувати тих, які приймав у них пологи, приносили їм гостинці, щоб діти, прийняті повитухами були щасливими і багатими.

Вважається, що сни в ніч на 27 лютого є віщими. Тому вранці потрібно згадати, що ж вам наснилося. Сновидіння підкаже, що вас чекає найближчим часом.

Ще можна починати лікувати алкогольну залежність. Велика ймовірність, що терапія принесе плоди, і допоможе людині позбутися згубної звички.

Що не можна робити на Кирила

27 лютого краще не стригти нігті і волосся.

Також краще не відвідувати лікарів, особливо стоматологів і косметологів.

Не варто сьогодні хвалитися і зловтішатися.

Народні прикмети на 27 лютого

Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.

Міцний мороз - до спекотного літа.

Сонячний день - до теплого літа, але морози протримаються ще довго.

Якщо за вікном гарна погода, то скоро буде невелике похолодання.

Хто святкує день ангела

У понеділок, 27 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!