Церковный праздник 27 февраля: что нужно сделать в этот день, чтобы в доме было счастье и деньги

Традиции и обычаи, что нужно сделать

Говорят, что Кирилл – указатель летней погоды. Потому за этим днем наблюдали, чтобы определить, какая погода будет летом.

Крестьяне пытались удержать снег на грядках. Для этого выходили на огороды и утрамбовывали его, считалось, что в таком случае земля будет более плодородной.

Покупки, совершенные в этот день, будут удачными. Полученные вещи прослужат вам долгое время.

Когда-то 27 февраля было принято угощать повитух. Женщины ходили посещать тех, кто принимал у них роды, приносили им гостинцы, чтобы дети, принятые повитухами, были счастливыми и богатыми.

Считается, что сны в ночь на 27 февраля являются вещими. Поэтому утром нужно вспомнить, что вам приснилось. Сновидение подскажет, что вас ждет в ближайшее время.

Еще можно начинать лечить алкогольную зависимость. Большая вероятность, что терапия принесет плоды, и поможет человеку избавиться от пагубной привычки.

Что нельзя делать на Кирилла

27 февраля лучше не стричь ногти и волосы.

Также лучше не посещать врачей, особенно стоматологов и косметологов.

Не стоит сегодня хвастаться и злорадствовать.

Народные приметы на 27 февраля

Какая погода на Кирилла, таким и август будет.

Крепкий мороз – к жаркому лету.

Солнечный день – к теплому лету, но морозы продержатся еще долго.

Если за окном хорошая погода, скоро будет небольшое похолодание.

Кто празднует день ангела

В понедельник, 27 февраля, именины отмечают владельцы таких имен: Кирилл, Михаил, Федор, Овксентий, Юрий, Аврам, Егор, Георгий, Филимон, Исаак… Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!