Церковный праздник 27 февраля: что нужно сделать в этот день, чтобы в доме было счастье и деньги

27 февраля 2023 года почитают святого Кирилла, брата равноапостольного Мефодия. В народе этот день издавна называли Кирилл Весноуказатель. Это время, когда вспоминают грехи, исповедуются, раскаиваются в совершаемых поступках. А еще этот день имеет богатые традиции, обычаи и приметы.
Что можно и нельзя делать сегодня – узнайте ниже в материале Styler.
Говорят, что Кирилл – указатель летней погоды. Потому за этим днем наблюдали, чтобы определить, какая погода будет летом.
Крестьяне пытались удержать снег на грядках. Для этого выходили на огороды и утрамбовывали его, считалось, что в таком случае земля будет более плодородной.
Покупки, совершенные в этот день, будут удачными. Полученные вещи прослужат вам долгое время.
Когда-то 27 февраля было принято угощать повитух. Женщины ходили посещать тех, кто принимал у них роды, приносили им гостинцы, чтобы дети, принятые повитухами, были счастливыми и богатыми.
Считается, что сны в ночь на 27 февраля являются вещими. Поэтому утром нужно вспомнить, что вам приснилось. Сновидение подскажет, что вас ждет в ближайшее время.
Еще можно начинать лечить алкогольную зависимость. Большая вероятность, что терапия принесет плоды, и поможет человеку избавиться от пагубной привычки.
В понедельник, 27 февраля, именины отмечают владельцы таких имен: Кирилл, Михаил, Федор, Овксентий, Юрий, Аврам, Егор, Георгий, Филимон, Исаак… Не забудьте поздравить виновников праздника с Днем ангела!
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