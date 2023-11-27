Церковне свято 27 листопада: що заборонено зробити, а що - прикличе щастя

Історія свята та традиції цього дня

Яків відмовився від язичництва на користь християнства, за що його вигнали із сім'ї. І тоді він присвятив життя допомозі тим, хто цього потребує. Яків жив скромно і небагато, без привілеїв своєї багатої сім'ї.

Перед смертю його жорстоко катували. Якова змушували відмовитися від віри, але він обрав мученицьку смерть. Кати відрізали по одній кінцівці, поки той не помер.

Вважається, що у цей день варто допомагати тим, хто живе гірше за вас. Окрім цього, 27 листопада не варто ходити на рибалку. Натомість у минулому люди залишалися вдома і проводили час у родинному колі, це допомагало їм згадати про хороше і залучити щастя.

Прикмети дня

у небі яскраве сонце - морози будуть сильними

якщо вітряно з ранку - скоро розтане сніг

дим із труб стоїть "стовпом" - зима буде суворою

птахи щебечуть під вікном - чекайте на хороші новини

втратили гроші - відкупилися від недуги.

Що сьогодні не можна робити

сваритися, влаштовувати скандали

запрошувати до будинку незнайомців

обговорювати чужі проблеми

кликати у гості хворих людей

рибалити

займатися в'язанням чи шити.

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Іван, Яків, Іванна, Яків, Федір.