Церковный праздник 27 ноября: что запрещено сделать, а что - привлечет счастье

26 ноября церковь по новому календарю чтит память святого великомученика Иакова Персиянина, преподобного Палладия.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Иаков отказался от язычества в пользу христианства, за что его изгнали из семьи. И тогда он посвятил жизнь помощи тем, кто в этом нуждается. Иаков жил скромно и небогато, без привилегий своей богатой семьи.
Перед смертью его жестоко пытали. Иакова вынуждали отказаться от веры, но он выбрал мученическую смерть. Палачи отрезали по одной его конечности, пока тот не скончался.
Считается, что в этот день стоит помогать тем, кто живет хуже вас. Помимо этого, 27 ноября не стоит ходить на рыбалку. Вместо этого в прошлом люди оставались дома и проводили время в кругу семьи, это помогало им вспомнить о хорошем и привлечь счастье.
День ангела сегодня отмечают: Алексей, Иван, Иаков, Иванна, Яков, Федор.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда отмечать главные зимние праздники по новому календарю.
Помимо этого, недавно уже появился церковный календарь на ноябрь 2023.