Церковне свято 27 липня: що сьогодні не можна робити, кого привітати з Днем ангела

У чому суть свята

Святий Акіла жив у I столітті. У 52 році його разом із дружиною та іншими юдеями вигнали з Риму за наказом імператора Клавдія. Подружжя почало жити в Коринфі. Там вони зустріли апостола Павла і поселили його у своєму домі. Апостол навернув їх у християнство і особисто хрестив. Через півтора року Акіла з дружиною пішли за вчителем у Сирію проповідувати Слово Боже.

Після смерті Клавдія вони повернулися до Риму. Але пробули там недовго. Незабаром вони покинули місто, щоб наставляти у святій вірі язичників. Коли Акіла прийшов до Гераклеї Понтійської на березі Чорного моря, його обрали там єпископом.

За часів гонінь на християн за імператора Нерона його з дружиною стратили за сповідання чужої язичникам релігії.

У це народне свято люди задобрюють Польового. Це істота, яка мешкає на полях. Наприкінці робочого дня для нього в останньому ряду зрізаних злаків залишають невеликий сніп колосків, поряд ставлять кашу в горщику. Такий обряд проводять для того, щоб Польовий допомагав зберегти посів від негоди і виростити добрий урожай наступного року.

Народні прикмети 27 липня

Якшо в цей день нема дощів - то осінь буде не дощовою

Схід сонця вогняного кольору, і на небі багато хмар – до дощу

Чайки гойдаються на воді - на погожий день

Що не можна робити 27 липня

Невдалий день для рукоділля, творчості та ремонту зламаних речей. Ці заняття, швидше за все, закінчаться невдачею.

Якщо випасаєте худобу, то не можна залишати тварин самих без нагляду сьогодні. Їм може зашкодити польовик.

27 липня День ангела відзначають власники таких імен: Іоанн, Никодим, Онисім, Стефан.