Церковне свято 27 липня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Пантелеймон жив у III столітті та постраждав за свою віру під час правління імператора Максиміана (286-305). Його ім'я при народженні було Пантолеон, але після хрещення він став відомий як Пантелеймон, що означає "всемилостивий".

Народився в Нікомедії (сучасна Туреччина) в заможній сім'ї язичника Євсторгія і християнки Єввули. Мати з народження виховувала сина у християнській вірі, але померла, коли він був ще дитиною. Тоді батько відправив Пантелеймона навчатися медицини до відомого лікаря Євфросина.

Життя молодого хлопця кардинально змінилося після зустрічі з християнським священником Єрмолаєм, який розповів йому про Христа. Це настільки вразило Пантелеймона, що він прийняв хрещення і почав допомагати хворим, часто зцілюючи їх молитвою. Його слава як цілителя та лікаря швидко поширювалася, викликаючи заздрість інших.

Через свою віру та популярність святий швидко став мішенню для доносів, і врешті-решт імператор наказав його заарештувати. Пантелеймона довго і жорстоко катували, але він лишався непохитним у своїй вірі. За переказами, його неодноразово намагалися стратити різними способами, але кожного разу цьому заважала Божа сила. Зрештою, він був обезголовлений.

Пізніше віряни звернули увагу, що на могилі Пантелеймона, святого покровителя лікарів та всіх хворих, відбувається багато чудес. Ця інформація швидко поширилася серед людей і зробила Пантелеймона відомим у християнському світі. Надалі його мощі було перевезено у різні країни, щоб надати можливість більшій кількості вірян помолитися та попросити благословення у святого.

Пантелеймон Нікомедійський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 27 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Працювати на городі

Відмовляти нужденним

Лаятися та сваритися

Випікати хліб.

У давнину було заведено саме сьогодні святити колоски пшениці, адже вважалося, що це сприятиме багатому урожаю.

Народні прикмети і традиції цього дня

Весь день дощить - така погода протримається ще тиждень

Птахи плавають у водоймах - до гарної погоди

Веселка складається більше з червоного кольору, аніж з інших - буде сильний вітер

Мурахи ховаються до мурашника - насувається дощ

Коники активно стрибають - погода буде суха і тепла

Багато жолудів на дубі - до багатого урожаю.

Наші пращури молились святому Пантелеймону за зцілення від усіх хвороб і міцне здоров’я.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Іван, Микола, Герман, Еммануїл.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: